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ETV भारत की खबर का असर, मैहर कन्या छात्रावास में हुई भोजन की व्यवस्था, वार्डन को नोटिस

मैहर में ईटीवी भारत की खबर का असर, प्रशासन ने तुरंत कराया छात्रावास में खाने का इंतजाम,चूल्हे पर खाने बनाने का वीडियो आया था सामने

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मैहर कन्या छात्रावास में हुई भोजन की व्यवस्था (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 6:42 PM IST

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मैहर: वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय कन्या छात्रावास में छात्राओं को भोजन नहीं मिलने का मामला बीते दिन यानि गुरुवार को सामने आया था. जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें छात्राएं जमीन पर चूल्हा बनाकर लकड़ियां जलाकर खाना पकाते नजर आ रहीं थी. यह खबर ईटीवी भारत पर प्रमुखता से दिखाई गई थी, साथ ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की.

व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए

यह मामला उस समय चर्चा में आया, जब छात्राओं ने खुद वीडियो बनाकर छात्रावास में भोजन और मूलभूत सुविधाओं की कमी की शिकायत सार्वजनिक की. वीडियो सामने आने के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया.

प्रशासन ने छात्रावास में कराया भोजन का इंतजाम (ETV Bharat)

जिला पंचायत सीईओ ने की छात्राओं से वीडियो कॉल पर चर्चा

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह ने छात्रावास की वार्डन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं से वीडियो कॉल के माध्यम से सीधे बातचीत कर छात्रावास की वास्तविक स्थिति और समस्याओं की जानकारी ली. छात्राओं ने अधिकारियों को बताया कि पिछले कुछ दिनों से भोजन व्यवस्था प्रभावित थी. जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. कई छात्राओं ने यह भी कहा कि परीक्षाओं के बीच उन्हें भोजन की चिंता करनी पड़ रही थी, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही थी.

प्रशासन ने तत्काल शुरू कराई भोजन व्यवस्था

प्रशासन ने छात्रावास में तत्काल भोजन व्यवस्था बहाल कराई. अधिकारियों की निगरानी में छात्राओं को भोजन उपलब्ध कराया गया और व्यवस्थाओं को नियमित बनाए रखने के निर्देश दिए गए. प्रशासन का कहना है कि छात्राओं को अब प्रतिदिन समय पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मौके पर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भी भेजा गया. कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि "सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद जांच की जिम्मेदारी जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह को सौंपी गई थी. इसके अलावा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कमलेश शुक्ला को भी छात्रावास भेजकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कराया गया है. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छात्राओं से बातचीत की और भोजन, पेयजल व अन्य सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया.

वार्डन को नोटिस, जांच जारी

प्रशासन ने छात्रावास की वार्डन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. जिला प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि छात्राओं की सुविधाओं से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी.

खबर के बाद जागा प्रशासन, छात्राओं को मिली राहत

ईटीवी भारत में खबर प्रसारित होने और सोशल मीडिया पर मामला आने के बाद प्रशासन की सक्रियता से छात्राओं को राहत मिली है. छात्राओं और अभिभावकों ने उम्मीद जताई है कि अब छात्रावास में नियमित रूप से भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती रहेंगी.

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