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ETV भारत की खबर का असर, मैहर कन्या छात्रावास में हुई भोजन की व्यवस्था, वार्डन को नोटिस

मैहर कन्या छात्रावास में हुई भोजन की व्यवस्था ( ETV Bharat )

मैहर: वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय कन्या छात्रावास में छात्राओं को भोजन नहीं मिलने का मामला बीते दिन यानि गुरुवार को सामने आया था. जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें छात्राएं जमीन पर चूल्हा बनाकर लकड़ियां जलाकर खाना पकाते नजर आ रहीं थी. यह खबर ईटीवी भारत पर प्रमुखता से दिखाई गई थी, साथ ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की. व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए यह मामला उस समय चर्चा में आया, जब छात्राओं ने खुद वीडियो बनाकर छात्रावास में भोजन और मूलभूत सुविधाओं की कमी की शिकायत सार्वजनिक की. वीडियो सामने आने के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया. प्रशासन ने छात्रावास में कराया भोजन का इंतजाम (ETV Bharat) जिला पंचायत सीईओ ने की छात्राओं से वीडियो कॉल पर चर्चा मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह ने छात्रावास की वार्डन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं से वीडियो कॉल के माध्यम से सीधे बातचीत कर छात्रावास की वास्तविक स्थिति और समस्याओं की जानकारी ली. छात्राओं ने अधिकारियों को बताया कि पिछले कुछ दिनों से भोजन व्यवस्था प्रभावित थी. जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. कई छात्राओं ने यह भी कहा कि परीक्षाओं के बीच उन्हें भोजन की चिंता करनी पड़ रही थी, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही थी.