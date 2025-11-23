ETV Bharat / state

बुजुर्गों को मोहन सरकार का तोहफा, मैहर से सैकड़ों दर्शनार्थी रामेश्वरम-मदुरई रवाना

तीर्थ यात्रा दल में मैहर जिले की 3 तहसीलों के वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं. मैहर-100, अमरपाटन-49, रामनगर- 51 लोग तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए है. यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई. जिला प्रशासन की ओर से शिवेंद्र सिंह, शैलेन्द्र शर्मा, कैलाश सेन और संतोष सिंह को प्रभारी एवं अनुरक्षक बनाकर यात्रा दल के साथ भेजा गया है.

मैहर: मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत रविवार को मैहर से 200 वरिष्ठ नागरिकों का जत्था रामेश्वरम मदुरई यात्रा के लिए रवाना हुआ है. यात्रा की व्यवस्था जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त प्रयासों से की गई थी. प्रशासन द्वारा यात्रियों के स्वागत-सत्कार, भोजन, सुरक्षा और यात्रा प्रबंधन की तैयारी पहले से की गई थी. इस विशेष तीर्थ यात्रा दल की वापसी 29 नवंबर 2025 को निर्धारित है.

मोहन सरकार ने तीर्थयात्रियों के लिए किए चौचक इंतजाम (ETV Bharat)

विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने किया स्वागत

यात्रा के प्रस्थान अवसर पर मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी मौजूद रहे. उन्होंने सभी वरिष्ठ नागरिकों को फूल-मालाएं पहनाकर सम्मानित किया. साथ ही रास्ते में खाने के लिए नाश्ते के पैकेट वितरित किए गए. विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने कहा कि "मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना सरकार की सबसे सफल कल्याणकारी योजनाओं में से एक है. जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क आध्यात्मिक यात्रा का अवसर उपलब्ध कराना है."

योजना की पात्रता व आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के लिए इस बार आवेदन की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2025 शाम 6 बजे तक थी. आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए. पुरुष की आयु 60 वर्ष, महिला की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक हो. आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए. पिछले 5 वर्षों में योजना के अंतर्गत यात्रा नहीं की हो, 65 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राही अपने साथ 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग का सहायक ले जा सकते हैं.

कंप्यूटरीकृत लॉटरी से हुआ चयन

इस बार जिले में उपलब्ध कोटे से अधिक आवेदन आने के कारण प्रशासन ने कंप्यूटरीकृत लॉटरी सिस्टम के माध्यम से यात्रियों का चयन किया है. सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया था कि वे प्रतिदिन प्राप्त आवेदनों की जांच कर पात्र आवेदकों की सूची तैयार की. इसके बाद 10 नवंबर 2025 की दोपहर 1 बजे तक इस सूची की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी लेकर कलेक्टर कार्यालय मैहर में प्रस्तुत हुए.

यात्रा के दौरान सुविधाएं

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में यात्रियों को निःशुल्क रेल/बस यात्रा, भोजन एवं आवास, प्राथमिक चिकित्सा, सुरक्षा व्यवस्था, स्थानीय दर्शन की सुविधा प्रदान की जाती है. रामेश्वरम–मदुरई मार्ग को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं.