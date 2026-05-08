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अमरपाटन में जंगली हाथियों की एंट्री, पूरी रात चली सर्चिंग, डर के चलते घरों में दुबके ग्रामीण

ग्रामीणों ने रात के समय बगीचे से तेज आवाजें और पेड़ों के टूटने की आवाज सुनी. जब लोगों ने दूर से टॉर्च की रोशनी में देखा तो वहां दो हाथी नजर आए. इसके बाद तत्काल वन विभाग को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई. वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों के नजदीक न जाने और घरों से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी.

बताया जा रहा है कि हाथियों का यह जोड़ा देर शाम अमरपाटन वन रेंज के ग्राम जुड़मनिया पहुंचा. यहां ग्रामीणों के घरों के पीछे बने बगीचों में घुसकर हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया. पता चला है कि हाथियों ने सबसे पहले केले के बगीचे में इंटर किया और वहां लगे पौधों को नुकसान पहुंचाया. इसके बाद दोनों हाथी आम के बगीचे में पहुंच गए, जहां उन्होंने फल खाते हुए कई पेड़ों की डालियां तोड़ दी. सुबह जब ग्रामीणों ने बगीचे की हालत देखी तो इलाके में भय का माहौल बन गया.

मैहर: अमरपाटन वन क्षेत्र में देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भटककर आए दो जंगली हाथियों का जोड़ा आबादी वाले इलाके तक पहुंच गया. नर और मादा हाथी ग्राम जुड़मनिया के पास एक घने बगीचे में छिपे हुए मिले. हाथियों की लोकेशन अमरपाटन शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर होने के कारण आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई और पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया. देर रात तक वन अमला मौके पर डटा रहा और हाथियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती रही.

हाथियों के आबादी वाले इलाके में पहुंचने से वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. बताया जा रहा है कि दोनों हाथी फिलहाल घने बगीचे के बीच छिपे हुए हैं और बीच-बीच में अपनी लोकेशन बदल रहे हैं. देर रात एसडीओ, रेंजर सहित करीब 24 वनकर्मी मौके पर मौजूद रहे. टीम लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है, ताकि उन्हें सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर वापस भेजा जा सके. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाथियों को किसी भी प्रकार से उकसाना खतरनाक हो सकता है. यदि हाथी घबरा जाते हैं तो वे हमला भी कर सकते हैं. इसी कारण पूरे इलाके में लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है.

अमरपाटन में हाथियों की दहशत (ETV Bharat)

शहडोल में भी मचा चुके हैं आतंक

वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक इससे पहले यही हाथियों का जोड़ा शहडोल में भी देखा गया था. वहां भी हाथियों ने खेतों और ग्रामीण इलाकों में नुकसान पहुंचाया था. अब मैहर में उनकी मौजूदगी से किसानों और ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि भोजन और पानी की तलाश में हाथी अक्सर जंगल से निकलकर गांवों की ओर आ जाते हैं. हालांकि आबादी वाले क्षेत्र में उनका प्रवेश काफी जोखिम भरा माना जाता है.

पूरी रात चला वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन (ETV Bharat)

पूरी रात चला निगरानी अभियान

वन विभाग की टीम पूरी रात हाथियों की मूवमेंट ट्रैक करती रही. मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी. विभाग द्वारा आसपास के गांवों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए. स्थिति को देखते हुए वन विभाग ने अतिरिक्त अमले को भी अलर्ट पर रखा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

क्या बोले एसडीओ यशपाल मेहरा

मैहर वन विभाग के एसडीओ यशपाल मेहरा ने बताया कि "फिलहाल वन विभाग की टीम लगातार निगरानी और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है. कोशिश की जा रही है कि हाथियों को सुरक्षित तरीके से आबादी वाले क्षेत्र से बाहर निकालकर जंगल की ओर भेजा जाए. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति हाथियों के पास जाने या उन्हें भगाने की कोशिश न करे और वन विभाग के निर्देशों का पालन करे.