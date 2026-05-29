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पंचकूला में नशे के खिलाफ 1 माह चलेगा 'MAIDAN 2.O', जानें, कैसे चलेगा विशेष अभियान

पंचकूला में नशे के खिलाफ 1 माह के विशेष अभियान के दौरान केमिस्ट दुकानों और तस्करों पर होगी भी पैनी नजर रखी जायेगी.

'MAIDAN 2 one-month Special campaign against drugs to be held in Panchkula
पंचकूला में नशे के खिलाफ विशेष अभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 29, 2026 at 2:13 PM IST

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पंचकूला: पंचकूला पुलिस विभाग द्वारा नशा तस्करों पर पूर्ण रूप से नकल कसने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है. इसके माध्यम से पुलिस विभाग की केमिस्ट दुकान के संचालकों समेत नशा तस्करों और पैरोल पर छूट कर जेल से बाहर आए नशा तस्करी के आरोपियों पर पैनी नजर रहेगी. यहां तक की हिस्ट्रीशीटर नशा तस्करों की संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा. पुलिस आयुक्त पंचकूला ने बताया कि पंचकूला के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर, आईपीएस, पंकज नैन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया. इसमें डीसीपी पंचकूला, डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक पंचकूला, एएनसी इंचार्ज व नशा मुक्त टीमों के प्रभारी जुड़े.

'MAIDAN 2 one-month Special campaign against drugs to be held in Panchkula
नशे के खिलाफ विशेष अभियान (ETV Bharat)

एक महीने तक चलेगा विशेष अभियान: बैठक के दौरान पुलिस कमिश्नर द्वारा पंचकूला जिला में नशे की महामारी को खत्म करने और नशा तस्करों एवं नशा बेचने वाले अपराधियों के खिलाफ ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के मकसद से 28 मई 2026, से एक माह का विशेष अभियान “MAIDAN 2.O” चलाने का फैसला लिया गया. इस अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर करने बारे जिला पंचकूला के दोनों डीसीपी को निर्देश दिए गए.

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पुलिस कमिश्नर पंकज नैन (ETV Bharat)
इन पर प्राथमिकता से काम करने के निर्देश:
  1. सभी चिन्हित ‘हॉटस्पॉट’ (नशे के गढ़) क्षेत्रों में जांच की जाए.
  2. चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएं और उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए.
  3. अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु लगाए गए स्थायी नाकों का पुनर्मूल्यांकन कर आवश्यकतानुसार कुछ नाकों को चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाए.
  4. हॉटस्पॉट क्षेत्रों से अधिकतम संख्या में ‘पुलिस मित्र’ बनाए जाएं और उनके माध्यम से नशा बेचने वालों एवं संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में अधिक से अधिक सूचनाएं एकत्रित की जाएं.
  5. ‘नशामुक्त टीमों’ को अत्यधिक नशे के आदी और जिनकी नशे की वजह से जान जा सकती है, ऐसे व्यक्तियों की प्राथमिकता के आधार पर पहचान कर एक सप्ताह के भीतर उन्हें उपचार हेतु नशामुक्ति केंद्रों में भर्ती करवाए जाने के निर्देश दिए गए.
  6. सभी दवा विक्रेताओं (केमिस्टों) की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाए, जिन दवा विक्रेताओं की गतिविधियां संदिग्ध पाई जाएं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाए.
  7. पार्कों एवं अन्य संदिग्ध स्थानों पर नशा करने अथवा नशा बेचने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हेतु ड्रोन कैमरों का उपयोग करते हुए निगरानी एवं फोटोग्राफी की जाए, जिससे ऐसे व्यक्तियों में भय बना रहे.
  8. नशा तस्करी से संबंधित वे अपराधी जो वर्तमान में पैरोल पर बाहर हैं, उनकी नियमित जांच की जाए, उनके मोबाइल फोन चैक किए जाएं और उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए.
  9. पिछले पांच वर्षों में एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार अपराधियों की वर्तमान गतिविधियों का गहन सत्यापन किया जाए और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.
  10. नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कुर्क/ध्वस्त करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर शुरू की जाए. अभियान अवधि के दौरान अधिक से अधिक नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.

लोगों से सहयोग की अपील:अभियान के प्रभावी एवं क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत रूप से निगरानी की जाएगी, ताकि जिले में नशा तस्करी एवं नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके. इसके अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर पंकज नैन द्वारा आमजन से भी अपील की गई है कि नशा मुक्त अभियान को सफल बनाने और अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस का हर संभव सहयोग करें.

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