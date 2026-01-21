ETV Bharat / state

बिहार में DSP के फ्लैट में काम करने वाली नौकरानी की संदिग्ध मौत

मुजफ्फरपुर में लिफ्ट हादसा हुआ. लिफ्ट में चढ़ने के लिए 5वीं मंजिल से गिरी. बिहार में डीएसपी की नौकरानी की दर्दनाक मौत. पढ़ें खबर

DSP MAID DIED IN MUZAFFARPUR
जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 21, 2026 at 2:35 PM IST

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा हुआ है. शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत खबरा स्थित विजय इन्क्लेव अपार्टमेंट में बुधवार को डीएसपी के फ्लैट में काम करने वाली महिला की गिरकर मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ, जब महिला पांचवीं मंजिल से लौट रही थी और लिफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण यह दुर्घटना हो गई.

DSP के फ्लैट में काम करती थी : मृतका की पहचान दरभंगा जिले के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव निवासी पुनीता देवी (55) के रूप में हुई है. वह डीएसपी अभिजीत अल्केश के फ्लैट में घरेलू काम करती थीं. डीएसपी वर्तमान में पटना में तैनात हैं, जबकि मुजफ्फरपुर स्थित फ्लैट में उनका परिवार रहता है.

जांच में जुटी एफएसएल की टीम (ETV Bharat)

50 फीट नीचे गिरी : प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुनीता देवी किसी घरेलू काम से पांचवीं मंजिल पर गई थीं. लौटते समय उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि लिफ्ट की केबिन पांचवीं मंजिल पर मौजूद नहीं है. लिफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण वह पहली मंजिल पर रुकी हुई थी. जैसे ही महिला ने लिफ्ट का शटर खोला और अंदर कदम बढ़ाया, वह करीब 50 फीट नीचे गिर गई.

सूचना पाकर पहुंची पुलिस : गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों के अनुसार, घटनास्थल पर खून फैला हुआ था और महिला बेहोश पड़ी थी. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया.

विनीता सिन्हा, एसडीपीओ नगर-2 (ETV Bharat)

''लिफ्ट में खराबी के कारण वह ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की मंजिलों पर काम नहीं कर रही थी. शटर खुल जाने के कारण पुनीता को यह भ्रम हुआ कि लिफ्ट आ चुकी है. अंदर कदम रखते ही वह नीचे गिर गई. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की है और मामले की हर पहलू से छानबीन की जा रही है.''- विनीता सिन्हा, एसडीपीओ नगर-2

DSP नहीं थे मौजूद : दरअसल, घटना के समय डीएसपी अपने फ्लैट पर मौजूद नहीं थे. फ्लैट नंबर 101 में उनके पिता मनोज कुमार सिन्हा और पत्नी मौजूद थीं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

