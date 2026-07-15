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फिर 'काल' बनी थार! गुरुग्राम में महिला चालक ने घरेलू सहायिका को कुचला, मौके पर मौत

गुरुग्राम: बुधवार को गुरुग्राम की अंसल वर्सालिया सोसाइटी में घरेलू सहायिका की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि घरेलू सहायिका घर की पार्किंग में सो रही थी. थार चालक महिला ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया. जैसे ही उसने थार को रिवर्स गियर में डालकर पीछे किया, तो पार्किंग में सो रही महिला उसकी चपेट में आ गई. जिसके चलते उसकी मौत हो गई.

गुरुग्राम में थार ने महिला को कुचला: घटना की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि "शुरुआती जांच में सामने आया है कि वाहन रिवर्स करते समय ये हादसा हुआ. महिला चालक को पार्किंग में सो रही महिला के बारे में नहीं पता था. जिसके चलते ये सो रही महिला थार की चपेट में आ गई."

जांच में जुटी गुरुग्राम पुलिस: पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार के मुताबिक "गुरुग्राम पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. थार चला रही महिला से पूछताछ की जा रही है, ताकि हादसे की पूरी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."