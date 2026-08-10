गुरुग्राम में 190 करोड़ फ्लैट वाली सोसाइटी में नौकरानी से बर्बरता, कहासुनी को लेकर मारे चांटें, बाल भी खींचें

गुरुग्राम में 190 करोड़ फ्लैट वाली सोसाइटी में नौकरानी से बर्बरता, कहासुनी को लेकर मारे चांटें, बाल भी खींचें
हरियाणा के गुरुग्राम के पॉश इलाके में नौकरानी से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है.
Published : August 10, 2026 at 8:37 PM IST
गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के पॉश इलाके सेक्टर-42 स्थित कैमेलियास अपार्टमेंट में नौकरानी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है. मामले में सुशांत लोक थाना पुलिस ने 52 वर्षीय रुचिरा सचदेवा को गिरफ्तार कर जांच में शामिल किया है.
नौकरानी से मारपीट : पुलिस के मुताबिक घटना 24 जुलाई की है. काम को लेकर कहासुनी के बाद आरोपी महिला ने नौकरानी के साथ मारपीट की थी. नौकरानी 27 जुलाई को काम छोड़कर जा चुकी थी. इसके बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की. मामले में 10 अगस्त को केस दर्ज किया गया.
एनसीआर की सबसे महंगी समिति है कैमिलियास : खास बात ये है कि कैमेलियास गुरुग्राम की बेहद पॉश और महंगी सोसायटी में शामिल है. यहां 100 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले फ्लैट और करीब 190 करोड़ रुपये की कीमत वाला फ्लैट भी है. ऐसे बेहद महंगे और हाई-प्रोफाइल आवासीय परिसर में काम करने वाली महिला के साथ मारपीट की घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं. पुलिस PRO संदीप का कहना है कि आरोपी महिला को जांच में शामिल कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है. वीडियो और अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है.
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