माई भारत स्वयंसेवक महेश कुमार का हिंदुस्तान यूथ आइकॉन अवॉर्ड 2026 के लिए चयन, जानें किस आधार पर होता है चयन
हजारीबाग माई भारत केंद्र के वॉलेंटियर महेश कुमार महतो का चयन हिंदुस्तान यूथ आइकॉन अवार्ड के लिए हुआ है.
Published : July 24, 2026 at 5:51 PM IST
हजारीबाग: समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले माई भारत स्वयंसेवक महेश कुमार महतो को यूथ एवरेस्ट फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित “हिंदुस्तान यूथ आइकॉन अवॉर्ड 2026” के लिए चयनित किया गया है. यह सम्मान उन्हें 28 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय में आयोजित 5वें राष्ट्रीय यूथ स्पिरिचुअल समिट – “नशा मुक्त युवा, विकसित भारत” के दौरान प्रदान किया जाएगा.
महेश कुमार लंबे समय से माई भारत केंद्र, हजारीबाग के सक्रिय स्वयंसेवक के रूप में समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर कार्य कर रहे हैं. उन्होंने खुद 36 बार रक्तदान किया है, पौधरोपण अभियान, जन-जागरुकता कार्यक्रमों, स्वच्छता अभियान, नशा मुक्ति अभियान, वृद्ध कल्याण कार्यक्रमों, युवा सशक्तीकरण गतिविधियों, पर्यावरण संरक्षण, मतदाता जागरुकता, राष्ट्रीय पर्वों, आपदा में राहत कार्यों और अन्य सामाजिक एवं जनहित से जुड़े हजारों कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाकर समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है.
युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बने महेश
उनकी सेवा भावना, समर्पण और निरंतर सामाजिक योगदान को देखते हुए यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जा रहा है. महेश कुमार की इस उपलब्धि से हजारीबाग, रामगढ़ और पूरे झारखंड के युवाओं में उत्साह का माहौल है. सामाजिक संगठनों, माई भारत केंद्र से जुड़े स्वयंसेवकों एवं गणमान्य लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका यह सम्मान युवाओं को समाज सेवा के लिए प्रेरित करेगा.
गौरतलब हो कि महेश कुमार का चयन देशभर में सामाजिक रूप से सक्रिय युवाओं में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर किया गया है. यह सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि माई भारत के स्वयंसेवकों द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है.
चयन से महेश कुमार उत्साहित
महेश कुमार बताते हैं कि "हिन्दुस्तान यूथ आइकॉन अवॉर्ड" 15 से 29 वर्ष के युवाओं को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है. इस वर्ष 5 साल का अनुभव मांगा गया था. महेश बताते हैं कि वे स्वच्छता, रक्तदान, शिक्षा, पौधरोपण समेत कई सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं. उन्होंने अपने कार्यों का 100 पेज का दस्तावेज बनाकर मंत्रालय को भेजा था. जिसके बाद राज्य और फिर केंद्र के स्तर पर दस्तावेजों की जांच की गई. उन्होंने बताया कि देशभर से कुल 276 युवाओं ने आवेदन किया था. जिसमें 30 लोगों का चयन हुआ है.
झारखंड के दो युवाओं का चयन
झारखंड से दो युवाओं का चयन हुआ है. जिसमें एक बोकारो के नीरज और दूसरा रामगढ़ जिले के महेश हैं. महेश बताते हैं कि कॉलेज के समय से ही वह राष्ट्र सेवा करने को लेकर उत्साहित रहते थे. जिसके बाद वे मेरा भारत युवा से जुड़े. ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को शिक्षा के प्रति भी जागरूक करते हैं. उन्होंने बताया कि अवार्ड के लिए चयन होने से वे काफी अधिक उत्साहित हैं.
हिन्दुस्तान यूथ आइकॉन अवॉर्ड 2026 देश और क्षेत्रीय स्तर पर युवाओं के उल्लेखनीय योगदान, नेतृत्व और प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख मंच है. इसके तहत विभिन्न स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया व संगठनों द्वारा युवाओं की उपलब्धियों को सराहा जाता है.
माई भारत' (Mera Yuva Bharat-MY Bharat), युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है. यह 15 से 29 वर्ष के युवाओं को सक्रिय नागरिक और समुदाय का नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाने वाला एक अनूठा मंच है.
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