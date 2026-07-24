ETV Bharat / state

माई भारत स्वयंसेवक महेश कुमार का हिंदुस्तान यूथ आइकॉन अवॉर्ड 2026 के लिए चयन, जानें किस आधार पर होता है चयन

हजारीबाग: समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले माई भारत स्वयंसेवक महेश कुमार महतो को यूथ एवरेस्ट फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित “हिंदुस्तान यूथ आइकॉन अवॉर्ड 2026” के लिए चयनित किया गया है. यह सम्मान उन्हें 28 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय में आयोजित 5वें राष्ट्रीय यूथ स्पिरिचुअल समिट – “नशा मुक्त युवा, विकसित भारत” के दौरान प्रदान किया जाएगा.

महेश कुमार लंबे समय से माई भारत केंद्र, हजारीबाग के सक्रिय स्वयंसेवक के रूप में समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर कार्य कर रहे हैं. उन्होंने खुद 36 बार रक्तदान किया है, पौधरोपण अभियान, जन-जागरुकता कार्यक्रमों, स्वच्छता अभियान, नशा मुक्ति अभियान, वृद्ध कल्याण कार्यक्रमों, युवा सशक्तीकरण गतिविधियों, पर्यावरण संरक्षण, मतदाता जागरुकता, राष्ट्रीय पर्वों, आपदा में राहत कार्यों और अन्य सामाजिक एवं जनहित से जुड़े हजारों कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाकर समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है.

माई भारत केंद्र के वॉलेंटियर महेश कुमार महतो का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बने महेश

उनकी सेवा भावना, समर्पण और निरंतर सामाजिक योगदान को देखते हुए यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जा रहा है. महेश कुमार की इस उपलब्धि से हजारीबाग, रामगढ़ और पूरे झारखंड के युवाओं में उत्साह का माहौल है. सामाजिक संगठनों, माई भारत केंद्र से जुड़े स्वयंसेवकों एवं गणमान्य लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका यह सम्मान युवाओं को समाज सेवा के लिए प्रेरित करेगा.

गौरतलब हो कि महेश कुमार का चयन देशभर में सामाजिक रूप से सक्रिय युवाओं में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर किया गया है. यह सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि माई भारत के स्वयंसेवकों द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है.

चयन से महेश कुमार उत्साहित

महेश कुमार बताते हैं कि "हिन्दुस्तान यूथ आइकॉन अवॉर्ड" 15 से 29 वर्ष के युवाओं को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है. इस वर्ष 5 साल का अनुभव मांगा गया था. महेश बताते हैं कि वे स्वच्छता, रक्तदान, शिक्षा, पौधरोपण समेत कई सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं. उन्होंने अपने कार्यों का 100 पेज का दस्तावेज बनाकर मंत्रालय को भेजा था. जिसके बाद राज्य और फिर केंद्र के स्तर पर दस्तावेजों की जांच की गई. उन्होंने बताया कि देशभर से कुल 276 युवाओं ने आवेदन किया था. जिसमें 30 लोगों का चयन हुआ है.