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झारखंड में पहली बार महुआ फेस्ट, एक प्लेटफॉर्म पर पारंपरिक और आधुनिक व्यंजन!

इस कार्यक्रम में महुआ से जुड़े पारंपरिक और आधुनिक व्यंजन को एक प्लेटफार्म पर लाया गया. ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक व्यंजन को प्रस्तुत किया. वहीं महुआ प्रोडक्ट तैयार करने वाले महिलाओं ने आधुनिक प्रोडक्ट को भी प्रस्तुत किया. इस दौरान महुआ के लड्डू, बिस्किट, चॉकलेट, केक, लाठा, घाटा और महुआ खोया की प्रस्तुति की गई है. ग्रामीण महिलाओं को इन प्रोडक्ट को तैयार करने की भी जानकारी दी गई है.

इस चेन में सबसे अधिक महिलाएं शामिल हैं. पलामू टाइगर रिजर्व की पहल पर लातेहार के बरवाडीह के छिपादोहर में पहली बार महुआ से जुड़े प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई गयी. इस आयोजन को महुआ मित्र महुआ महोत्सव का नाम दिया गया.

पलामूः झारखंड में महुआ के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहल कर रही है. पलामू टाइगर रिजर्व सबसे पहले पूरे झारखंड में महुआ से जुड़े प्रोडक्ट्स के उत्पादन के लिए ग्रामीणों का एक चेन तैयार किया है.

पलामू टाइगर रिजर्व और झमकोफेड ने मिलकर महुआ के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए एक योजना भी तैयार की है. इस योजना के तहत सबसे पहले ग्रामीणों को हाइजीनिक महुआ के उत्पादन को लेकर जानकारी दी गई है और ग्रामीणों को एक विशेष प्रकार का जाल उपलब्ध करवाया गया है. जाल पर महुआ गिरता है और इसमें धूल या पत्ता के कण नहीं मिलते है. इसी महुआ से चॉकलेट, केक, बिस्किट समेत के कई प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं. पलामू टाइगर रिजर्व एक डेवलपमेंट समिति के माध्यम से ग्रामीणों से इस महुआ को खरीद लेती है और झमको फेड को देती है.

महुआ फेस्ट में ग्रामीण महिलाएं (ETV Bharat)

महुआ मित्र महुआ महोत्सव का आयोजन किया गया है. जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने भाग लिया है. महुआ के प्रोडक्ट और महुआ के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना है. ग्रामीण महिलाओं के आजीविका को मजबूत बनाने के लिए पहल की जा रही है. ग्रामीण महिलाओं को बताया जा रहा है कि महुआ से कौन-कौन तरह के प्रोडक्ट तैयार हो सकते हैं और यह सेहत के लिए कितना अच्छा है. महुआ के उत्पादन में बदलाव से सबसे बड़ा फायदा होगा कि ग्रामीण जंगल में आज नहीं लगाएंगे. ईको डेवलपमेंट समिति के माध्यम से सभी को ट्रेनिंग दी गई है और जाल भी उपलब्ध करवाया गया है. महुआ के पारंपरिक और आधुनिक व्यंजन को एक प्लेटफार्म पर लाया जा रहा है ताकि ग्रामीण महिलाओं को व्यंजन बनाने के तरीकों की जानकारी मिल सके. -प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पीटीआर.

बदल रही महुआ की पहचान

झारखंड राज्य महुआ शराब के लिए बदनाम रहा है. लेकिन आज पलामू टाइगर रिजर्व के पहाड़ पर महुआ की पहचान बदल रही है और इससे कई तरह के व्यंजन तैयार किया जा रहे हैं. ग्रामीणों ने महुआ चुनने के भी तरीकों को बदल दिया है और हाइजीनिक तरीके से महुआ को चुन रहे है.

महुआ फेस्ट का आयोजन (ETV Bharat)

आमतौर पर बाजार में महुआ 30 से 35 रुपए किलो बिकता है लेकिन पलामू टाइगर रिजर्व और झामको महुआ को 70 से 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद रही है. पलामू टाइगर रिजर्व कई योजना है कि पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके में महुआ के उत्पादन के रूप में विकसित किया जाए. पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में हजारों की संख्या में महुआ के पेड़ मौजूद है जहां हजारों क्विंटल इसका उत्पादन होता है.

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