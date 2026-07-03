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169 साल पहले 3 जुलाई को अंग्रेजों ने बरपाया था क़हर ! आज भी इंसाफ़ के इंतज़ार में यूपी का महुआ डाबर गाँव

3 जुलाई 1857 को अंग्रेजी फौजों ने बस्ती के महुआ डाबर गाँव के सैकड़ों निर्दोष स्त्री-पुरुष, बुजुर्ग और बच्चों का कत्लेआम किया था.

MAHUA DABAR VILLAGE
महुआ डाबर गाँव के सैकड़ों ज्ञात-अज्ञात शहीदों को शुक्रवार को लोगों ने श्रद्धा-सुमन अर्पित किए. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 5:10 PM IST

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Updated : July 3, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
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बस्ती / गोरखपुर: 3 जुलाई 1857 को अंग्रेजों के दमन और आगजनी की घटना में प्राण गंवाने वाले, महुआ डाबर गाँव के सैकड़ों ज्ञात-अज्ञात शहीदों को शुक्रवार को लोगों ने श्रद्धा-सुमन अर्पित किए.

श्रद्धांजलि कार्यक्रम के मौके पर उपस्थित लोगों ने महुआ डाबर के बलिदान को याद करते हुए आज एक बार फिर न्याय और सम्मान की मांग दोहराई.

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169 साल बाद भी इंसाफ के इंतजार में महुआ डाबर गाँव. (ईटीवी भारत)

बस्ती जिले के बहादुरपुर ब्लॉक के मनोरमा नदी तट पर शुक्रवार को यह भावुक और ऐतिहासिक लम्हा देखने को मिला. इस इतिहास को महुआ डाबर संग्रहालय बनाकर सहेजा गया है, जिसकी ओर से 'महुआ डाबर जनसंहार स्मृति दिवस' के रूप में इसे मनाया जाता है और स्वतंत्रता की लड़ाई में प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि दी गई.

MAHUA DABAR VILLAGE
169 साल बाद भी इंसाफ के इंतजार में महुआ डाबर गाँव. (ईटीवी भारत)

इतिहासकार डॉ कृष्ण कुमार त्रिपाठी के अनुसार 3 जुलाई 1857 को अंग्रेजी फौजों ने बस्ती के महुआ डाबर गाँव को तीन तरफ से घेरकर हजारों निर्दोष स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चों का निर्मम कत्लेआम किया था.

इसके बाद पूरे गाँव को आग के हवाले कर 'गैरचिरागी' यानी 'बिना चिराग वाला गाँव' घोषित कर दिया गया. ब्रिटिश रिकॉर्ड में दर्ज है कि इस कार्रवाई के बाद महुआ डाबर का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया गया था.

महुआ डाबर गाँव केसैकड़ों ज्ञात-अज्ञात शहीदों को शुक्रवार को लोगों ने श्रद्धा-सुमन अर्पित किए. (ईटीवी भारत)

महुआ डाबर संग्रहालय के निदेशक और शहीद जफर अली के वंशज डॉ. शाह आलम राना ने कहा कि 1857 की क्रांति का यह सबसे बड़ा जनसंहार इतिहास के पन्नों से ओझल है.

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169 साल बाद भी इंसाफ के इंतजार में महुआ डाबर गाँव. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि महुआ डाबर के शहीदों का बलिदान संख्या और क्रूरता—दोनों में जलियांवाला बाग से बड़ा है, फिर भी स्कूली पाठ्यक्रमों की किताबों में इसका जिक्र तक नहीं है. डॉ. राना ने मांग की कि भारत सरकार 3 जुलाई को 'महुआ डाबर बलिदान दिवस' के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर घोषित करे.

उन्होंने कहा कि 10 एकड़ में गौरवशाली और जीवंत शहीद स्मारक, पार्क, सभागार, अतिथिगृह, लाइट एंड साउंड शो के साथ 'शहादत कॉरिडोर' बनाकर इसे विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाया जाए.

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169 साल बाद भी इंसाफ के इंतजार में महुआ डाबर गाँव. (ईटीवी भारत)

साथ ही यूपी बोर्ड और NCERT की कक्षा 6 से 12 तक की इतिहास की पुस्तकों में 'महुआ डाबर जनसंहार' का विस्तृत अध्याय जोड़ा जाए.

उन्होंने यह भी मांग की कि संसद में विशेष बिल लाकर 1857 के शहीद परिवारों का पुनर्वास और सम्मान सुनिश्चित किया जाए. ब्रिटिश सरकार से आधिकारिक माफी की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि रॉयल ट्रेजरी में रखी महुआ डाबर से लूटी गई धरोहरें भारत को वापस की जाएं.

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169 साल बाद भी इंसाफ के इंतजार में महुआ डाबर गाँव (ईटीवी भारत)

इसके अलावा 1857 में अंग्रेजों का साथ देने वाले गद्दारों की संपत्तियों को 'शत्रु सम्पत्ति अधिनियम' की तर्ज पर जब्त किया जाए.

उन्होंने बताया कि महुआ डाबर संग्रहालय के प्रयासों से यह शहीद स्थल उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के 'स्वतंत्रता संग्राम सर्किट' में शामिल हुआ था. मौजूदा प्रदेश सरकार ने 10 एकड़ में गौरवशाली स्मारक बनाने का ऐलान भी किया था, लेकिन चार साल बीतने के बाद भी एक ईंट तक नहीं रखी गई. स्थानीय लोगों और इतिहास प्रेमियों ने इसे शहीदों के साथ अन्याय बताते हुए जल्द से जल्द वादे पूरे करने की मांग की है.

Last Updated : July 3, 2026 at 5:20 PM IST

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