ETV Bharat / state

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है छत्तीसगढ़ का पीला सोना 'महुआ', कोरबा में हाथियों से बचकर ग्रामीण कर रहे संग्रहण

कोरबा और कटघोरा वन मंडल के जंगलों में हाथी और भालू के विचरण की सूचना लगातार सामने आती रहती हैं. इससे महुआ संग्रहण पर जाने वाले ग्रामीणों में कहीं न कहीं भय का माहौल भी रहता है. कई इलाकों में हाथियों के झुंड देखे जाने की सूचना है. वहीं भालू के हमले की आशंका भी बनी रहती है.

कोरबा: छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में इन दिनों महुआ संग्रहण का कार्य जोर-शोर से जारी है. सूर्य की पहली किरण के साथ ही ग्रामीण खासतौर पर महिलाएं और बच्चे जंगलों की ओर महुआ संग्रहण के लिए निकल पड़ते हैं. महुआ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है. भले ही यह अतिरिक्त आमदनी का जरिया है लेकिन इसके लिए कोरबा जैसे जिलों में अतिरिक्त जोखिम भी उठाना पड़ता है. हाथियों के मूवमेंट वाले इलाकों में वन विभाग भी मॉनिटरिंग कर लोगों को सहयोग कर रहा है. देखिए ये रिपोर्ट

सरकार ने महुआ संग्रहण करने वाले परिवार के लिए 33 रुपए का समर्थन मूल्य भी घोषित किया है. हालांकि इसका बाजार मूल्य कहीं अधिक रहता है. वन विभाग इसे अधिकृत तौर पर खरीदता है. महुआ संग्रहण करने के बाद इसे वन समितियां के माध्यम से ग्रामीण वन विभाग को बेचते हैं.

इसके बाद इसे कई उत्पादों के निर्माण के लिए अलग-अलग स्थान पर भेजा जाता है. कोरबा और कटघोरा वन मंडल के महुआ को काफी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, जमीन में गिरने के पहले जाली लगाकर ताजा महुआ कलेक्ट किया जाता है. इस फूड ग्रेड क्वालिटी के महुआ की मांग अधिक रहती है.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है छत्तीसगढ़ का पीला सोना 'महुआ' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले में 75 हजार से अधिक संग्राहक परिवार

कोरबा जिले का महुआ विदेश तक भी निर्यात किया जाता है. ऐसे में कोरबा जिले के दोनों वन मंडल में लगभग 75 हजार परिवार महुआ संग्रहण का काम करते हैं और अतिरिक्त लाभ भी कमाते हैं. कोरबा वनमंडल की बात करें तो यहां लगभग 28 हजार परिवार महुआ संग्रहण का काम करते हैं, जबकि कटघोरा वनमंडल में इससे अधिक 39 हजार परिवार महुआ संग्रहण करते हैं.

यह सभी ऐसे परिवार हैं, जो गांव में बसते हैं और काफी निचले तबके के होते हैं. इन सभी को महुआ के माध्यम से हर साल अतिरिक्त आमदनी हो जाती है. ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो सरकारी दर की जगह खुले बाजार में और अधिक दाम पर महुआ बेचते हैं. एक अनुमान के मुताबिक बाजार में ₹50 प्रति किलो तक के दाम में महुआ के खरीदी होती है.

ग्रामीण खासतौर पर महिलाएं और बच्चे जंगलों की ओर महुआ संग्रहण के लिए जाते हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

50 हजार क्विंटल का उत्पादन

महुआ का संग्रहण गर्मी के दो ढाई महीना के दौरान ही होता है. इसी दौरान महुआ की पैदावार होती है और ग्रामीण दोपहर में ही महुआ का संग्रहण करते हैं. दोनों वन मंडल को मिलाकर अकेले कोरबा जिले में 50 हजार क्विंटल महुआ का उत्पादन होता है. महुआ का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए भी होता है. महुआ को शराब से जोड़कर इसे बदनाम जरूर किया जाता है, लेकिन औषधीय गुण भी कम नहीं हैं. महुआ के लड्डू से लेकर कई औषधि में महुआ का उपयोग होता है. जिसके मानव शरीर पर कई तरह के अलग-अलग लाभ होते हैं.

कोरबा जैसे जिलों में महुआ संग्रहण बड़ी चुनौती भी है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महुआ संग्रहण का कार्य जारी हाथियों की मॉनिटरिंग

इस विषय में कोरबा वन मंडल के एसडीओ सूर्यकांत सोनी का कहना है कि वर्तमान में महुआ संग्रहण का काम जारी है. यह पूरी तरह से जोर पकड़ चुका है. वन्य प्राणियों का भी आना-जाना लगा रहता है. इस दौरान हम हाथियों की भी मॉनिटरिंग करते हैं और मॉनिटरिंग करके ग्रामीणों को लोकेशन की जानकारी देते हैं.

अगर कहीं हाथियों या जंगली जानवरों की मूवमेंट होती है तो हम ग्रामीणों को जंगल में नहीं जाने की हिदायत देते हैं. सावधानी बरतने को कहा जाता है.- सूर्यकांत सोनी, एसडीओ

महुआ ग्रामीणों के लिए बेहद फायदेमंद है. इसके संग्रहण से अतिरिक्त आय होती है. इनके लिए ये महुआ पीले सोने से कम नहीं है. इसलिए वन विभाग का भी इसमें सहयोग मिल रहा है.