छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की नई किस्त जारी, कैबिनेट में बदलाव का सीएम ने किया इशारा
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बिलासपुर के दौरे पर रहे. यहां पर उन्होंने महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 4, 2026 at 11:00 PM IST
बिलासपुर: सीएम विष्णुदेव साय ने गुरुवार को महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी की. उन्होंने प्रदेश की 68 लाख 54 हजार महिलाओं के बैंक खातों में 642 करोड़ 27 लाख 77 हजार 950 रुपये की राशि ट्रांसफर की. इस मौके पर सीएम ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. महतारी वंदन योजना इस दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल के रूप में सामने आई है.
महतारी वंदन योजना से महिलाओं के जीवन में प्रगति
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसी भी समाज और राज्य की प्रगति तब तक पूर्ण नहीं हो सकती, जब तक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से सम्मानित न किया जाए. महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत कर रही है. उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश की माताओं और बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रही है. महतारी वंदन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की नई धारा प्रवाहित हुई है और लाखों परिवारों के जीवन में खुशहाली तथा आर्थिक स्थिरता का नया अध्याय जुड़ा है.
राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. इसी सोच के अनुरूप सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर में संचालित नियद नेल्लानार अभियान के माध्यम से 7 हजार 770 नई महिलाओं को महतारी वंदन योजना से जोड़ा गया है. इससे दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों की महिलाओं को भी आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो रहा है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
महतारी वंदन योजना से महिलाओं को फायदा
प्रदेश में 1 मार्च 2024 से प्रारंभ हुई महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. योजना से प्राप्त राशि का उपयोग महिलाएं परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण तथा छोटे-छोटे स्वरोजगार कार्यों में कर रही हैं. इससे परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ महिलाओं की सामाजिक भागीदारी भी बढ़ी है.जून 2026 में जारी 28वीं किस्त के साथ ही योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश की महिलाओं को कुल 18 हजार 165 करोड़ 19 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है. यह राशि महिलाओं के जीवन में आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
महतारी वंदन योजना आज केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह महिलाओं के सम्मान, विश्वास और आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक बन चुकी है. योजना से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे परिवार तथा समाज में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महिलाओं की सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है. राज्य सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि प्रदेश की हर महिला सशक्त, स्वावलंबी और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
हमारी सरकार का सुशासन पर भरोसा
सीएम साय ने इस अवसर पर कहा कि हमारी सरकार का मकसद सुशासन लाना है. हम हम लोग जो सेवा कर रहे हैं.लोगों का योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, जनता से वह फीडबैक लेने का प्रयास हम सुशासन तिहार के माध्यम से कर रहे हैं. कई समस्याएं लोगों की तत्काल में समाधान शिविर के माध्यम से निपटाई जाती हैं.आज बिलासपुर में डेढ़ सौ करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हमने किया है.
वृद्ध लोगों के लिए वृद्ध आश्रम और विकलांगों के लिए भी आश्रम की शुरुआत होगी. नालंदा परिसर में बना रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिया है. जिसका लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा.इसके लिए शहर वासियों को बधाई देता हूं-विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठा
एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज से जुड़े सवाल पर सीएम ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनाव चुनावी हार-हार से बौखला गई है.उनका आपस में इतना सर फुटौव्वल हो रहा है कि आपस में भी लड़ने भिड़ने में ये लोग व्यस्त हैं. इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है. वे मुद्दा विहीन है हमारी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है. इसलिए बेवजह इस तरह का आरोप लगा रहे हैं.
नीट परीक्षा गड़बड़ी की जहां तक बात है. कोई भी समस्या आती है या कोई अपराध होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस पर सख्ती से जांच होती है. अपराध सिद्ध होने पर किसी को बख्शा नहीं जाता है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
उपचुनाव के परिणामों पर दिया बयान
जो नगरीय निकाय चुनाव में उपचुनाव हुए हैं जिसका मतदान 1 जून को हुआ था और आज 4 तारीख को परिणाम आए हैं. पांच नगर पंचायत में छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव थे. जिसमें तीन नगर पंचायत में हमारे अध्यक्ष और पार्षद जीते हैं. इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं.और साथ ही हमारे जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बहुत-बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं.
मंत्रिमंडल बदलाव पर बोले सीएम
इस दौरान मीडिया ने मंत्रिमंडल बदलाव को लेकर सीएम साय से सवाल पूछा. इस पर उन्होंने कहा कि आप इंतजार करिए आगे देखिए क्या-क्या होता है.