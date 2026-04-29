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महतारी वंदन योजना केवाईसी प्रोसेस पर सवाल, जनसमस्या और अव्यवस्था पर कांग्रेस का प्रदर्शन

कोंडागांव में कांग्रेस ने जनसमस्या और अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया.इस दौरान महतारी वंदन योजना केवाईसी प्रोसेस पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया.

Memorandum to rectify problems within seven days
महतारी वंदन योजना केवाईसी प्रोसेस पर सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 29, 2026 at 7:28 PM IST

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कोंडागांव : कोंडागांव जिले में बढ़ती जनसमस्याओं को लेकर कांग्रेस ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया.कांग्रेस ने प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपकर शासन-प्रशासन का ध्यान खींचा. यह ज्ञापन रामेन डेका, विष्णुदेव साय और कलेक्टर कोंडागांव के नाम प्रेषित किया गया.

अघोषित बिजली कटौती और स्वास्थ्य सुविधा की कमी पर प्रदर्शन

ज्ञापन में कांग्रेस ने अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को गंभीर बताते हुए कहा कि इससे आमजन के साथ-साथ किसानों को भारी नुकसान हो रहा है. बिजली संकट के कारण कई किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और उन्हें मजबूरी में खड़ी फसल पशुओं को खिलानी पड़ रही है. इससे आर्थिक संकट गहराने के साथ ही युवा वर्ग पलायन को मजबूर हो रहा है.वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस ने तीखा सवाल उठाया.

जनसमस्या और अव्यवस्था पर कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला अस्पताल सहित अन्य शासकीय अस्पतालों में दवाइयां, ग्लब्स, टांका लगाने के धागे और एक्सरे रिपोर्ट पेपर जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है- मोहन मरकाम, पूर्व कैबिनेट मंत्री

Memorandum to rectify the problems within seven days
समस्याओं को सात दिन में सुधारने का ज्ञापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Mahtari Vandan Yojana KYC process
जनसमस्या और अव्यवस्था पर कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महतारी वंदन केवाईसी को लेकर उठाए सवाल

इसके अलावा कांग्रेस ने बस्तर क्षेत्र में अवैध लकड़ी कटाई और परिवहन पर रोक लगाने में संबंधित विभाग की निष्क्रियता पर भी नाराजगी जताई. वहीं अमृत मिशन योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन से शहरवासियों को हो रही परेशानी, सड़कों की बदहाल स्थिति और नगर में फैली गंदगी को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई.

Mahtari Vandan Yojana KYC process
महतारी वंदन योजना केवाईसी प्रोसेस पर सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कांग्रेस ने महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को केवाईसी के नाम पर बार-बार परेशान किए जाने का भी विरोध किया. पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव और सांकेतिक चक्काजाम किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी.

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