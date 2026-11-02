महतारी वंदन योजना की किस्त कल होगी जारी, दीपावली से पहले बहनों को सौगात
गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कल राज्योत्सव में जारी होगी महतारी वंदन योजना की 33वीं किस्त. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 8:43 PM IST
रायपुर: माताओं और बहनों को आर्थिक रुप से सशक्त करने और उनकी आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही, महतारी वंदन योजना की 33वीं किस्त कल जारी की जाएगी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल राज्योत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे. समापन कार्यक्रम के मंच से ही योजना की 33वीं किस्त जारी की जाएगी. दीपावली से पहले महतारी वंदन योजना की 33वीं किस्त जारी होने से महिलाओं को आर्थिक रुप से बड़ी मदद मिलेगी.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे राशि ट्रांसफर
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव समारोह के मुख्य मंच से भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह महिलाओं के खाते में डिजिटली राशि ट्रांसफर करेंगे. इस दौरान प्रदेश की 67 लाख 40 हजार 410 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कुल 632 करोड़ 63 लाख 67 हजार 750 रुपये की राशि सीधे अंतरित की जाएगी. त्योहार से पहले खाते में राशि आने से महिलाओं और उनके परिवारों में भारी उत्साह और उमंग का माहौल है.
इन महिलाओं के खातों में पहुंचेगी राशि
ई-केवाईसी पूर्ण करा चुकीं प्रदेशभर की 67 लाख 33 हजार 502 महिला हितग्राही लाभान्वित होंगी. नियद नेल्ला नार कैंप क्षेत्र की 6,908 महिलाओं को उनकी 13वीं किस्त की राशि प्रदान की जाएगी. इस प्रकार कुल 67 लाख 40 हजार 410 महिलाओं को इस चरण में लाभ मिलेगा.
योजना के सफर पर एक नजर
छत्तीसगढ़ में 1 मार्च 2024 से लागू इस योजना के तहत पहली किश्त 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से प्रदान की गई थी. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अब तक 32 किस्तों के माध्यम से महिलाओं को कुल 20 हजार 717.87 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है. 33वीं किश्त के जुड़ने के बाद यह कुल आंकड़ा बढ़कर 21 हजार 350.50 करोड़ रुपये हो जाएगा.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती
साय सरकार के इस निरंतर वित्तीय सहायता से प्रदेश की महिलाएं अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ परिवार की आर्थिक गतिविधियों में भी सक्रिय योगदान दे रही हैं. हितग्राही महिलाएं भुगतान की स्थिति और अन्य जानकारी आधिकारिक पोर्टल mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा प्ले स्टोर पर उपलब्ध मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकती हैं.
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