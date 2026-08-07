महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी, सीएम साय ने महिलाओं के खातों में भेजी राशि
महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त सीएम विष्णुदेव साय ने जारी कर दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 7, 2026 at 4:38 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी कर दी है. इस किस्त के तहत प्रदेश की 67 लाख 20 हजार 125 महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 630.55 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है. मुख्यमंत्री ने यह राशि मुख्यमंत्री निवास से जारी की और कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के अपने संकल्प पर लगातार काम कर रही है.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जारी की 30वीं किस्त
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री निवास से महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त का वितरण किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की माताओं और बहनों को नियमित आर्थिक सहायता देकर उनके सम्मान, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाया जा रहा है.सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और परिवार में उनकी भागीदारी को और मजबूत करना है.
67.20 लाख महिलाओं को मिला लाभ
इस बार महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 67 लाख 20 हजार125 महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है. सभी हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे राशि अंतरित की जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और लाभ सीधे पात्र महिलाओं तक पहुंचे.
630.55 करोड़ की राशि सीधे खातों में ट्रांसफर
30वीं किस्त के तहत राज्य सरकार ने कुल 630.55 करोड़ की राशि जारी की है. यह पूरी राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जा रही है.सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी खर्चों में सहायता मिलेगी.
योजना के तहत अब तक ₹19,444.33 करोड़ से अधिक का भुगतान
महतारी वंदन योजना शुरू होने के बाद से अब तक प्रदेश की महिलाओं को कुल ₹19,444.33 करोड़ की राशि प्रदान की जा चुकी है.यह योजना राज्य की सबसे बड़ी महिला कल्याण योजनाओं में शामिल हो चुकी है और लाखों परिवारों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है.
महिलाओं के आत्मविश्वास और सम्मान को मिल रही मजबूती
राज्य सरकार का कहना है कि महतारी वंदन योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं के आत्मविश्वास, सम्मान और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना भी है.नियमित आर्थिक सहायता मिलने से महिलाएं परिवार की आर्थिक जरूरतों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और सामाजिक रूप से भी अधिक सशक्त हो रही हैं.
प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप महिलाओं का सशक्तिकरण
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच के अनुरूप राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. महतारी वंदन योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से प्रदेश की करोड़ों माताओं और बहनों को नियमित आर्थिक संबल उपलब्ध कराया जा रहा है. महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी होने के साथ ही लाखों महिलाओं के खातों में एक बार फिर आर्थिक सहायता पहुंच गई है. सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सम्मान को नई मजबूती दे रही है.
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