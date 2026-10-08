ETV Bharat / state

दुर्ग से महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त जारी, सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली प्रदर्शन पर राहुल प्रियंका को भी घेरा

दुर्ग : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सेवा सेतु के माध्यम से महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त 67 लाख 38 हजार से अधिक माताओं-बहनों को जारी किए. सीएम साय ने 632.40 करोड़ की राशि महिलाओं के खातों में सीधे अंतरित की. इस मौके पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव,दुर्ग सांसद विजय बघेल,अन्य जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे.

इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान और उनका आर्थिक सशक्तीकरण हमारी सरकार के लिए केवल एक योजना या कार्यक्रम नहीं, बल्कि सुशासन की प्रमुख प्राथमिकता है.हमारा विश्वास है कि जब परिवार की महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। बच्चों की शिक्षा और पोषण से लेकर परिवार के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े निर्णयों तक उसकी भागीदारी और मजबूत होती है. इसलिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से सरकार माताओं-बहनों के हाथों में आर्थिक सामर्थ्य देकर उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने का आत्मविश्वास दे रही है.

महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में नारीशक्ति को विकास की धुरी बनाते हुए महिला सशक्तीकरण को नई दिशा दी है.उनके नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए अनेक ऐतिहासिक पहल हुई हैं.छत्तीसगढ़ सरकार भी इसी भावना के अनुरूप माताओं-बहनों के जीवन में स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है- विष्णुदेव साय,सीएम छग



दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बयान

दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों से हाथपाई और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बयान दिया. उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष हताश हो चुका है. एक समय ऐसा था जब देश में कांग्रेस का एक तरफा राज चलता था. लेकिन अब उनकी करनी और कथनी के चलते ये लोग आज सिमटे जा रहे हैं.

दिल्ली प्रदर्शन पर राहुल प्रियंका को भी घेरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुछ ही प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है. जब लगातार चुनाव हार जाते हैं तो हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पर तो कभी ईवीएम पर फोड़ते हैं. जब इनके ही विधायक और सांसद जीतते हैं तो चुनाव आयोग ठीक हो जाता है. अब इनकी बातों को जानता भी विश्वास नहीं करती है. चुनाव आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ उनके आयुक्त में मिलकर जो किया है वह अच्छा किए हैं- विष्णुदेव साय,सीएम छग





पीएम मोदी के कार्यकाल के 25 वर्ष पूरे होने पर सेवा संकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देशभर में सेवा संकल्प के तौर पर मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित सेवा सेतु कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पहुंचे. मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन की 32वीं किस्त बटन दबाकर डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खाते में जारी किया.

अब तक 20700 करोड़ की राशि जारी

छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद अब तक ₹20700 करोड़ से ज्यादा की राशि महतारी वंदन के माध्यम से महिलाओं को दी गई है. साथ ही दुर्ग की जनता को 218 करोड़ रुपए की सौगात मिली है. श्रम विभाग से जुड़े हितग्राहियों के खातों में तीन करोड़ से ज्यादा की राशि जमा की गई है. कई लोगों को स्वामित्व का अधिकार भी मिला. जिसमें प्रधानमंत्री आवास के तहत उनके मकान की चाबी हितग्राहियों को सौंपी गई.

रिसाली निगम को क्लीन सिटी का दर्जा

बाढ़ के समय जनता को राहत प्रदान करने वाले कोटवार, एसडीआरएफ की टीम और पुलिस के कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया है. दुर्ग की तर्ज पर रिसाली नगर निगम को भी क्लीन सिटी का दर्जा दिया गया है. दो स्थानों पर सब विद्युत स्टेशन बनाए जाने का भी निर्णय लिया गया है ताकि जनता को विद्युत आपूर्ति बेहतर तरीके से हो सके.



