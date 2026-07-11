महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त सरकार ने की जारी,सीएम साय ने कहा महिलाओं को मिल रहा आर्थिक स्वावलंबन
महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की.इस दौरान सीएम साय ने बताया कि कैसे महिलाएं आर्थिक सशक्त बन रहीं हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 11, 2026 at 3:28 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन की 29वीं किस्त सरकार ने जारी की है. छत्तीसगढ़ के महानदी मंत्रालय भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में महतारी बंधन की 29वीं किस्त को जारी किया. इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग की मंत्री लक्ष्मी रजवाड़ी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद थे.
66 लाख से ज्यादा महिलाएं हो रही आर्थिक सशक्त
महतारी बंधन योजना की 29वीं किस्त जारी होने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आज महतारी वंदन योजना के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े और सेक्रेटरी शहला निगार की उपस्थिति में 29 में किस्त जारी किए हैं. 66 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाते में 626 करोड़ से अधिक की राशि सीधे उनके खाते में गई है.
अब तक 18800 करोड़ से ज्यादा का आबंटन
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 29वीं किस्त के लिए सभी प्रदेश के माता बहनों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं सीएम से ने कहा कि इस तरह से अभी तक कल 18800 करोड़ से अधिक की राशि माता बहनों के खाते में भेज चुके हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। जो पैसा महिलाओं के खाते में दिया जा रहा है उसे वह कई तरह के कार्य कर रही हैं. कुछ महिलाएं बच्चों के पढ़ाई के लिए उसे पैसे को खर्च करते हैं. जबकि और महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन के लिए अलग-अलग तरह का कार्य करती हैं. कई बार इस तरह की चर्चा महिलाओं ने स्वयं कई कार्यक्रमों में किया है.
जब मैं इस तरह की महिलाओं से मिलता हूं जिनके खाते में महतारी वंदन योजना का पैसा जा रहा है जब वह महिलाएं मिलती हैं कार्यक्रमों में उनसे बात होती है तो बहुत खुशी होती हैं. और अलग-अलग तरीके से उनका अनुभव सुनने को आता है. इस पैसे से किस तरह से वह काम कर रही हैं. इस तरह से उपयोग करके वह आगे बढ़ा रहे हैं- विष्णुदेव साय,सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई अपनी बेटी के नाम पर खाता खोलकर पैसा जमा कर रहा है.कोई सिलाई मशीन खरीद कर सिलाई करके हर महीना लाभ कमा रहा हैं. कुछ किराना दुकान खोल कर, कुछ सब्जी भाजी की दुकान से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहीं हैं. इस तरह से आर्थिक रूप से माता बहनों का सशक्तिकरण हो रहा है.
सशक्त नारी ही विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी शक्ति है। माताओं-बहनों का सम्मान, आर्थिक आत्मनिर्भरता और उनके जीवन में स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) July 11, 2026
इसी संकल्प के साथ आज महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त के रूप में प्रदेश की 66.74 लाख से… pic.twitter.com/LJgdhZjQWO
सोशल मीडिया में भी सीएम साय ने कहा धन्यवाद
आज महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त जारी की गई है. 66 लाख से अधिक माताओं-बहनों के खातों में 626 करोड़ से अधिक की राशि भेजी गई है. 29वीं किस्त के लिए प्रदेश की सभी माताओं-बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. अब तक कुल ₹18,800 करोड़ से अधिक की राशि हमारी माताओं-बहनों के खातों में भेजी जा चुकी है और इससे मातृशक्ति का आर्थिक सशक्तीकरण हो रहा है.इस राशि का हमारी माताएं-बहनें घर के दैनिक खर्चों से लेकर बच्चों की शिक्षा, बचत तथा सुकन्या समृद्धि योजना सहित आवश्यक कार्यों में सदुपयोग कर रही हैं. इससे उनका आर्थिक सशक्तीकरण और अधिक सुदृढ़ हो रहा है.
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