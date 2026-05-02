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महतारी वंदन योजना की ई केवाईसी पड़ रही भारी, बुजुर्ग महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान

महतारी वंदन योजना की ई केवाईसी पड़ रही भारी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने एक हजार रूपए की राशि देती है.ये राशि महिलाओं को अपनी छोटी आर्थिक जरुरतों को पूरा करने के लिए दी जा रही है. लेकिन इन दिनों योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को ई केवाईसी कराना आवश्यक हो गया है. महिलाएं ई केवाईसी कराने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंच रही है लेकिन इनमें से कई महिलाओं का थंब निशान नहीं लेने की वजह से ई केवाईसी नहीं हो पा रहा है.

बलरामपुर : बलरामपुर जिले में महतारी वंदन योजना की राशि के लिए ई केवाईसी कराने जा रही महिलाओं की परेशानी बढ़ रही है.सुबह से ही महिलाएं केवाईसी करवाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र समेत सीएससी पहुंच रही है.इस दौरान कई बुजुर्ग महिलाओं का थंब मशीन में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है. यही नहीं कई महिलाओं को थंब इंप्रेशन के लिए पचास से सौ रुपए तक देने पड़ रहे हैं.

बुजुर्ग महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान



इस संबंध में रामानुजगंज की स्थानीय हितग्राही महिला शीला श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहां आंगनवाड़ी केंद्र में केवाईसी हो रहा है लेकिन सबका केवाईसी नहीं हो पा रहा है अब जो बुजुर्ग हैं उनके उंगली का रेखा ही घीस गया क्या करेंगे उसके लिए रेखा उभार लाएंगे क्या, इसके लिए कुछ उपाय सोचिए.





कई ऐसी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो चल फिर नहीं सकती. वहीं कई गरीब लोगों से भी ई केवाईसी कराने के लिए पैसा लिया जा रहा है जबकि यह निशुल्क है.अब क्या कर सकते हैं जो अनाथ हैं वो कहां से थंब लगाने केंद्र पर जाएंगी कहां से पैसा देगी. शासन प्रशासन को महिलाओं की सुविधा का भी ख्याल करना चाहिए-शीला श्रीवास्तव, हितग्राही महिला

ई केवाईसी कराने के लिए हमें परेशान होना पड़ा तीन बार हम केवाईसी कराने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र पर गए. पचास रूपया भी लगा अब योजना का पैसा आ रहा है- सरस्वती गुप्ता, हितग्राही महिला

ई केवाईसी कराने महिलाएं परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ई केवाईसी निशुल्क होगा अपडेट



इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर ई केवाईसी कराने के लिए ऑपरेटर नियुक्त किया गया है जो आंगनबाड़ी केंद्र पर ही वहां के सभी हितग्राही महिलाओं की ई केवाईसी कर अपडेट भी कर रहे हैं. हालांकि कुछ बुजुर्ग महिलाओं का थंब निशान नहीं लेने से उन्हें बाहर निजी केंद्र पर जाकर ई केवाईसी अपडेट कराना पड़ रहा है. विभाग सभी हितग्राही महिलाओं का ई केवाईसी आंगनबाड़ी केंद्र पर ही निशुल्क अपडेट करा रहा है.

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