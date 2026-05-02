ETV Bharat / state

महतारी वंदन योजना की ई केवाईसी पड़ रही भारी, बुजुर्ग महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान

महतारी वंदन योजना की ई केवायसी कई महिलाओं के लिए परेशानी का सबब बन चुका है.बुजुर्ग महिलाएं इससे सबसे ज्यादा परेशान हैं.

Mahtari Vandan Yojana
महतारी वंदन योजना की ई केवाईसी पड़ रही भारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 2, 2026 at 6:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर : बलरामपुर जिले में महतारी वंदन योजना की राशि के लिए ई केवाईसी कराने जा रही महिलाओं की परेशानी बढ़ रही है.सुबह से ही महिलाएं केवाईसी करवाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र समेत सीएससी पहुंच रही है.इस दौरान कई बुजुर्ग महिलाओं का थंब मशीन में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है. यही नहीं कई महिलाओं को थंब इंप्रेशन के लिए पचास से सौ रुपए तक देने पड़ रहे हैं.

आर्थिक जरुरत को पूरा करने की योजना

छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने एक हजार रूपए की राशि देती है.ये राशि महिलाओं को अपनी छोटी आर्थिक जरुरतों को पूरा करने के लिए दी जा रही है. लेकिन इन दिनों योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को ई केवाईसी कराना आवश्यक हो गया है. महिलाएं ई केवाईसी कराने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंच रही है लेकिन इनमें से कई महिलाओं का थंब निशान नहीं लेने की वजह से ई केवाईसी नहीं हो पा रहा है.

महतारी वंदन योजना की ई केवाईसी पड़ रही भारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बुजुर्ग महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान


इस संबंध में रामानुजगंज की स्थानीय हितग्राही महिला शीला श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहां आंगनवाड़ी केंद्र में केवाईसी हो रहा है लेकिन सबका केवाईसी नहीं हो पा रहा है अब जो बुजुर्ग हैं उनके उंगली का रेखा ही घीस गया क्या करेंगे उसके लिए रेखा उभार लाएंगे क्या, इसके लिए कुछ उपाय सोचिए.

कई ऐसी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो चल फिर नहीं सकती. वहीं कई गरीब लोगों से भी ई केवाईसी कराने के लिए पैसा लिया जा रहा है जबकि यह निशुल्क है.अब क्या कर सकते हैं जो अनाथ हैं वो कहां से थंब लगाने केंद्र पर जाएंगी कहां से पैसा देगी. शासन प्रशासन को महिलाओं की सुविधा का भी ख्याल करना चाहिए-शीला श्रीवास्तव, हितग्राही महिला

ई केवाईसी कराने के लिए हमें परेशान होना पड़ा तीन बार हम केवाईसी कराने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र पर गए. पचास रूपया भी लगा अब योजना का पैसा आ रहा है- सरस्वती गुप्ता, हितग्राही महिला

Mahtari Vandan Yojana
ई केवाईसी कराने महिलाएं परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ई केवाईसी निशुल्क होगा अपडेट

इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर ई केवाईसी कराने के लिए ऑपरेटर नियुक्त किया गया है जो आंगनबाड़ी केंद्र पर ही वहां के सभी हितग्राही महिलाओं की ई केवाईसी कर अपडेट भी कर रहे हैं. हालांकि कुछ बुजुर्ग महिलाओं का थंब निशान नहीं लेने से उन्हें बाहर निजी केंद्र पर जाकर ई केवाईसी अपडेट कराना पड़ रहा है. विभाग सभी हितग्राही महिलाओं का ई केवाईसी आंगनबाड़ी केंद्र पर ही निशुल्क अपडेट करा रहा है.

रायपुर समेत प्रदेशभर में बदला मौसम, 48 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 3-4 डिग्री गिरा, कल से 2 दिन बढ़ेगी गर्मी

गांव के कुएं में मिली लापता महिला की लाश, सभी एंगल से जांच में जुटी बलरामपुर पुलिस

बैगा परिवार की सात बेटियों का संघर्ष, मां की मौत के बाद मजदूर पिता अकेला छोड़ने को मजबूर

TAGGED:

ELDERS TROUBLED BY E KYC
CSC COST MONEY
महतारी वंदन योजना
आंगनबाड़ी
MAHTARI VANDAN YOJANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.