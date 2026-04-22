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महतारी वंदन योजना के लिए ई केवाईसी, तपती धूप में सीएससी केंद्र पहुंच रहीं महिलाएं

कोरबा : महतारी वंदन योजना के सभी पात्र हितग्राहियों 30 जून 2026 तक ई-केवाईसी हर हाल में करवाना होगा. केवाईसी नहीं होने की स्थिति में योजना के राशि से महिलाएं वंचित हो सकती हैं. आपको बता दें इस योजना से मिलने वाले 1000 रुपए की राशि महिलाओं के लिए बड़ा संबल है. खासतौर पर निचले तबके की जरूरतमंद महिलाएं इस राशि का सदुपयोग कर रही हैं, लेकिन बार-बार की सरकारी प्रक्रिया से वह परेशान भी हैं. चर्चा यह भी है कि बार-बार होने वाली इन प्रक्रियाओ को पूर्ण न कर पाने वाली महिलाओं का नाम कट जाएगा. इसलिए महिलाओं को नियमित अंतरालों पर इस प्रक्रिया से गुजरने की अनिवार्यता लागू की जाती है.



कैसे करवाना होगा ई-केवाईसी ?

ई-केवाईसी का काम जिले के चिन्हांकित सीएससी केंद्रों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आईडी के माध्यम से निःशुल्क किया जाएगा. ई-केवाईसी की सुविधा के लिए सभी चॉइस या सीएससी केंद्रों में लैपटॉप एवं बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं. सरकार महतारी वंदन की राशि जारी तो कर रही है, लेकिन इसके लिए समय-समय कवाईसी की अनिवार्यता लागू की गई है. इससे महिलाएं परेशान हो रही हैं. च्वाइस सेंटर पहुंचने वाली महिलाएं कह रहे हैं कि उन्हें बार-बार के इन प्रक्रियाओं से समस्या आ रही है.



महतारी वंदन योजना के लिए ई केवाईसी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आधार कार्ड और पंजीयन नंबर है अनिवार्य



महिलाओं का कहना है कि पैसे तो शासन से मिल रहे हैं. लेकिन ई केवाईसी करने में बार-बार झंझट हो रही है.पुराने शहर की निवासी सुधा सिंह का कहना है कि इससे हम परेशान हो रहे हैं.