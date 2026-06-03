महतारी वंदन योजना: हितग्राहियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य, 2 हजार लोगों का योजना से कटा नाम
जिला परियोजना अधिकारी मनोज सिन्हा ने बताया कि जिले में अबतक 75 फीसदी हितग्राहियों का ई-केवाईसी करा लिया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 3, 2026 at 3:20 PM IST
बस्तर: महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदन योजना की शुरूआत की. इस योजना के तहत हितग्राही महिलाओं को हर महीने 1 हजार दिए जाते हैं. इस योजना के दम पर ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी. अब इस योजना को लेकर बड़ी खबर ये है कि बस्तर जिले में महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है. जिला परियोजना अधिकारी मनोज सिन्हा ने बताया कि जिले में अबतक 75 फीसदी हितग्राहियों का ई-केवाईसी करा लिया गया है.
महतारी वंदन योजना के हितग्राही करा लें जल्द E KYC
जिला परियोजना अधिकारी के मुताबिक ज़िले में अब भी 25 प्रतिशत हितग्राही ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं. इसकी वजह सर्वर में आ रही दिक्कत और फिंगर प्रिंट मिसमैच जैसी समस्याएं हैं. जिसके चलते हितग्राहियों को ई-केवाईसी करवाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा संबंधित जरूरी दस्तावेजों में नाम में हुई गड़बड़ी के कारण भी कई हितग्राही महतारी वंदन की योजना से दूर होते नजर आ रहे. यहीं कारण है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने 2 हजार महिलाओं का नाम लाभार्थियों की सूची से काट दिया है.
जिन महिलाओं के द्वारा समय रहते ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई. जिनमें से कई हितग्राही महिलाओं की मौत की वजह से भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है: मनोज सिन्हा, जिला परियोजना अधिकारी
चॉइस सेंटर में लगी लंबी कतार
वहीं, अब विभाग जिले में महतारी वंदन योजना की सूची को अपडेट करने की कवायद में लगा हुआ है. विभाग ने संबंधित हितग्राहियों को 30 जून तक का समय ई केवाईसी के लिए दिया है. इसके चलते चॉइस सेंटर में महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की लंबी कतार नजर आ रही है. फिलहाल 2 हजार महिलाओ का जो नाम कटा है यदि उनका ई केवाईसी नहीं होता है तो उसे होल्ड में रख दिया जाएगा.