महिला दिवस पर छत्तीसगढ़ की महिलाओं के खाते में आए पैसे, महतारी वंदन योजना की 25वीं किश्त में 641.58 करोड़ रुपये ट्रांसफर
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बस्तर से जारी हुई किश्त, 69 लाख से ज्यादा महिलाओं को अब तक मिल चुके हैं 16 हजार 237 करोड़ रुपये
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 8, 2026 at 9:04 PM IST
रायपुर: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर से प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी. लाल बहादुर शास्त्री मिनी स्टेडियम में आयोजित सम्मेलन में महतारी वंदन योजना की 25वीं किश्त जारी की गई. इस किश्त के तहत प्रदेश की 69 लाख 48 हजार महिलाओं के खातों में 641 करोड़ 58 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए. इस योजना के जरिए अब तक महिलाओं को कुल 16 हजार 237 करोड़ रुपये की राशि मिल चुकी है.
राज्य की मातृशक्ति समाज की सबसे बड़ी ताकत है.जब महिलाओं को अवसर और आर्थिक संबल मिलता है तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाती हैं. महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव है. सरकार के सभी फैसले महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री
हर महिला को मिल रहे 1000 रुपये
मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 मार्च 2024 को इस योजना की शुरुआत हुई थी. उसी समय तय किया गया था कि हर पात्र महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपये भेजे जाएंगे. पिछले 25 महीनों से यह राशि नियमित रूप से दी जा रही है और अब तक हर लाभार्थी महिला को 25 हजार रुपये मिल चुके हैं.
बजट में 8200 करोड़ का प्रावधान
सरकार ने इस योजना को जारी रखने के लिए इस साल के बजट में 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि से महिलाओं के जीवन में सीधा बदलाव आ रहा है. महिलाएं इस पैसे का उपयोग बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, घरेलू जरूरतों, बचत और छोटे व्यवसाय शुरू करने में कर रही हैं.
महिलाएं बनीं बेहतर वित्त प्रबंधक
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं परिवार की जिम्मेदारी निभाने के साथ बेहतर आर्थिक प्रबंधन भी करती हैं. कई महिलाओं ने इस राशि से बेटियों के भविष्य के लिए बचत शुरू की है, कुछ ने छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, जबकि कई महिलाओं ने बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर खर्च किया है.
नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए 15 हजार आवास
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों के प्रयासों से नक्सलवाद अब अंतिम चरण में है. नक्सल प्रभावित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने 15 हजार आवास स्वीकृत किए हैं.
महिलाओं के लिए महतारी सदन बन रहे
राज्य में महिलाओं के लिए 368 महतारी सदन बनाने की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 137 का निर्माण पूरा हो चुका है. ग्राम पंचायत स्तर पर इनका उपयोग महिलाओं की बैठकों, प्रशिक्षण और सामुदायिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा.
8 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी
प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 8 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं. सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 10 लाख तक पहुंचाना है. इसके अलावा महिलाओं को रोजगार देने के लिए रेडी टू ईट फूड निर्माण का काम भी फिर से शुरू किया गया है.
बस्तर में बढ़ रही सुविधाएं
सरकार ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं फिर से शुरू की जा रही हैं. बंद पड़े स्कूल खोले जा रहे हैं, बिजली और मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, साथ ही सड़क और पेयजल सुविधाओं को भी मजबूत किया जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन के लिए मुख्यमंत्री बस सेवा योजना भी शुरू की गई है.
महिलाओं की सफलता की कहानियां
- मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की मिथलेश चतुर्वेदी ने योजना से मिली राशि से ई-रिक्शा खरीदकर आजीविका शुरू की.
- धमतरी की नीतू साहू ने अपनी बेटियों के नाम सुकन्या समृद्धि योजना में बचत शुरू की.
- सरगुजा की निधि जायसवाल ने “निधि मेकओवर” नाम से ब्यूटी पार्लर खोला.
- गौरेला-पेंड्रा-मरवाही की अनीता साहू ने सिलाई सेंटर शुरू किया.
- जांजगीर-चांपा की सरस्वती केंवट ने पारिवारिक व्यवसाय में निवेश कर आय बढ़ाई.
मिलेट कार्ट पहल की शुरुआत
कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से “लक्ष्मी सखी मिलेट कार्ट” की शुरुआत भी की गई. इस पहल के तहत महिलाओं को मिलेट आधारित खाद्य उत्पाद बनाने और बेचने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें स्थायी रोजगार मिलेगा.