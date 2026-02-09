ETV Bharat / state

निजी स्कूलों की महंगी पढ़ाई पर सरकारी जवाब, 85 लाख की लागत से बनी हाई-टेक आंगनबाड़ी, मिलेगा मॉडर्न एजुकेशन

करीब 85 लाख रुपये की लागत और 4500 वर्गफुट क्षेत्रफल में बना यह आंगनबाड़ी केंद्र निजी नर्सरी स्कूल की तरह डिजाइन किया गया है.प्ले-एरिया, क्लासरूम, रंगीन दीवारें, खेल सामग्री और सुरक्षित परिसर का निर्माण किया गया है. ये सारी सुविधाएँ अब सरकारी ढांचे में उपलब्ध कराई गई हैं, वो भी बिना किसी भारी फीस के.

अब तक आंगनबाड़ी केंद्रों की पहचान सीमित संसाधन, जर्जर भवन और बुनियादी सुविधाओं तक सिमटी रही है. वहीं दूसरी ओर निजी प्ले-स्कूल आकर्षक भवन, खेल सामग्री और डिजिटल लर्निंग के नाम पर हजारों रुपये की फीस वसूलते रहे हैं. महतारी सदन इस दूरी को पाटने की एक गंभीर सरकारी कोशिश बनकर सामने आया है.

रायपुर : देश और प्रदेश में बेहतर शिक्षा का मतलब अक्सर महंगे निजी स्कूल, भारी-भरकम फीस और आम परिवारों पर बढ़ता आर्थिक बोझ माना जाता रहा है. इस बीच राजधानी रायपुर में तैयार हुआ 85 लाख की लागत से निर्मित महतारी सदन सह आंगनबाड़ी केंद्र इस सोच को सीधी चुनौती देता नजर आ रहा है. यह केंद्र सवाल खड़ा करता है.जब सरकारी व्यवस्था में भी वही सुविधाएँ दी जा सकती हैं, तो बच्चों की शुरुआती शिक्षा के लिए निजी स्कूल ही क्यों मजबूरी बनें?

फीस का फर्क, सोच का फर्क

निजी स्कूलों में जहां केजी-1 और केजी-2 के लिए अभिभावकों को हर साल हजारों से लेकर लाखों रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं, वहीं यह सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को निःशुल्क और समान अवसर देने का दावा करता है.यही वह फर्क है, जो इस मॉडल को राजनीतिक और सामाजिक दोनों रूप से अहम बनाता है.

खेल, शिक्षा और संस्कार, तीनों का संतुलन

आंगनबाड़ी केंद्र का काम देख रहे नगर निगम कर्मी रत्नाकर ने बताया कि निजी स्कूलों की तरह यहाँ भी बच्चों के लिए फिसलपट्टी, झूले, इनडोर-आउटडोर गेम्स, शतरंज, कैरम और साँप-सीढ़ी की व्यवस्था है. साथ ही पोषण, स्वच्छता और संस्कार पर विशेष ध्यान देकर यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि सरकारी शिक्षा केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि संपूर्ण विकास का माध्यम बन सकती है.

सुरक्षा और स्वच्छता में भी बराबरी

जहां निजी स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता को अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हैं, वहीं इस आंगनबाड़ी केंद्र मेंबाउंड्रीवाल, अलग-अलग वाशरूम, दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाएं और स्वच्छ किचन जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं. यह सरकारी सिस्टम की उस सोच को दर्शाता है, जो निजी संस्थानों की बराबरी करना चाहती है.

पूर्व मंत्री राजेश मूणत की पहल रंग लाई

बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव मजबूत करने की दिशा में राजधानी रायपुर में एक मिसाल कायम हुई है. लगभग 85 लाख की लागत से निर्मित अत्याधुनिक महतारी सदन सह आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेश मूणत की अहम भूमिका रही है. उनके मार्गदर्शन में तैयार यह केंद्र पोषण, शिक्षा और संस्कार का ऐसा संगम बनेगा, जहां माताओं और नौनिहालों को सुरक्षित, स्वच्छ और प्रेरक वातावरण मिलेगा. पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने बताया कि इस महतारी सदन सह आंगनबाड़ी केंद्र की परिकल्पना बच्चों और माताओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई है.

महतारी मतलब मां होता है. मां व बच्चे दोनों के लिए यह भवन एक सुरक्षित और सशक्त मंच बनेगा- राजेश मूणत, पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक

बच्चों के लिए प्लेग्राउंड से लेकर स्वच्छ सुविधाएं

राजेश मूणत ने कहा कि केंद्र में छोटे बच्चों के लिए बेहतर प्लेग्राउंड, पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था, स्वच्छ भोजन स्थल और साफ-सुथरे टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. उन्होंने बताया कि अपने विधानसभा क्षेत्र में चार सेक्टर चिन्हित कर ऐसे केंद्र विकसित करने की कोशिश की जा रही है. मूणत ने जानकारी दी कि करीब 4500 स्क्वायर फीट क्षेत्र में इस केंद्र की योजना बनाकर कार्य किया गया है.

इसी मॉडल का 11 फरवरी को लोकार्पण किया जाएगा.जब हम अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई और विकास अपने आप बेहतर होता है- राजेश मूणत, पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक

महंगे स्कूलों की तर्ज पर आंगनबाड़ी में बेहतर माहौल-मूणत

राजेश मूणत ने कहा कि आज अभिभावक केजी-1 और केजी-2 के लिए महंगे स्कूलों में हजारों रुपये खर्च करते हैं. उसी तर्ज पर यह एक छोटा सा प्रयोग है. मैं कह सकता हूं कि यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा, जहां आंगनबाड़ी में ही पूरा आधुनिक सेटअप तैयार किया गया है.पूर्व मंत्री ने कहा कि यदि इस केंद्र को लेकर और सुझाव मिलते हैं, तो भविष्य में बनने वाले आंगनबाड़ी और महतारी सदनों में और सुधार किए जाएंगे.

छोटे बच्चे छत्तीसगढ़ का भविष्य हैं, उन्हें अच्छी सुविधा और अच्छा वातावरण देना हमारा उद्देश्य है-राजेश मूणत, पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक

जनभागीदारी से होगा सतत विकास

बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने बताया कि केंद्र के मेंटेनेंस के लिए सामाजिक संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों को भी जोड़ा जाएगा.उन्होंने कहा कि क्षेत्र की पढ़ी-लिखी महिलाएं और एनजीओ इसमें भागीदारी करेंगी, ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी यह महसूस हो कि उनके लिए कुछ खास किया गया है. राजेश मूणत ने कहा कि हर साल मेंटेनेंस के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा.

जनभागीदारी से इस तरह के केंद्र धीरे-धीरे विकसित होंगे और आम जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा.यही मेरी कोशिश है-राजेश मूणत, पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक

क्या बनेगा राज्यव्यापी मॉडल?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह 85 लाख का आंगनबाड़ी मॉडल एक अपवाद बनकर रह जाएगा, या फिर इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी?अगर ऐसा होता है, तो निजी स्कूलों की महंगी शिक्षा व्यवस्था को सीधी चुनौती मिल सकती है. सरकार बनाम निजी स्कूल की इस बहस में रायपुर का महतारी सदन सह आंगनबाड़ी केंद्र’ एक नया अध्याय जोड़ता दिख रहा है. यह केंद्र बताता है कि शिक्षा का स्तर केवल फीस से तय नहीं होता, बल्कि नीति, सोच और इच्छाशक्ति से तय होता है.