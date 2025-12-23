ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2026 को महतारी गौरव वर्ष किया घोषित, योजनाओं का केंद्रबिंदु रहेंगी महिलाएं

रायपुर : छत्तीसगढ़ की साय सरकार को दो वर्ष पूरे हो चुके हैं. तीसरा वर्ष शुरू हो चुका है. आगामी वर्ष को छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है. सीएम साय ने कहा कि प्रदेश में उन्हें सबसे ज्यादा आशीर्वाद मातृशक्ति से मिलता है. इस वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी वर्ष को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है.

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि महतारी गौरव वर्ष के दौरान प्रदेश की सभी प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का केंद्रबिंदु महिलाएं रहेंगी. यह वर्ष न केवल मातृशक्ति के सम्मान का प्रतीक होगा, बल्कि उनके सशक्तिकरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक गरिमा को नई ऊंचाई देने का संकल्प भी सिद्ध होगा.

सीएम साय का दूसरा वर्ष अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया

सीएम साय ने बताया कि उनकी सेवा का दूसरा साल भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित करते हुए ‘अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया गया. इस दौरान प्रदेश के आधारभूत ढांचे, सामाजिक विकास और जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण काम किए गए. इन उपलब्धियों का विस्तृत ‘रिपोर्ट कार्ड’ जनता के सामने पेश किया गया.

साय सरकार का पहला वर्ष विश्वास वर्ष के रूप में मनाया

सीएम साय ने बताया कि मुख्यमंत्री के रूप में सेवा का पहला वर्ष विश्वास वर्ष के रूप में मनाया गया, जिसमें शासन और जनता के बीच विश्वास की पुनर्स्थापना का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल हुआ. इस साल सरकार ने पारदर्शिता, संवेदनशीलता और संवाद के माध्यम से जनता का भरोसा जीता.