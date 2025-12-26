ETV Bharat / state

महोबा में सड़क हादसा, रेलवे टीटीई समेत दो की मौत, एक गंभीर

महोबा: जिले के खन्ना थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा हमीरपुर-महोबा सीमा पर टोल प्लाजा के पास हुआ. यहां ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया.





कहां हुआ हादसा: महोबा पुलिस के मुताबिक मौदहा कस्बे के हैदरगंज मोहल्ला निवासी राजेंद्र, प्रदीप और गौरव महोबा से किसी कार्यक्रम में भाग लेकर बाइक से घर लौट रहे थे. रास्ते में टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों युवक सड़क पर जा गिरे.





इस हादसे में राजेंद्र (27) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, प्रदीप की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. तीसरा युवक गौरव गंभीर रूप से घायल हो गया. उसका इलाज महोबा के अस्पताल में चल रहा है.





रेलवे में टीटीई थे राजेंद्र: पुलिस के मुताबिक मृतक राजेंद्र रेलवे में टीटीई थे और सतना में तैनात थे. वह परिवार में इकलौते पुत्र थे. वहीं, प्रदीप पेशे से फोटोग्राफर था. तीनों युवक दोस्त थे. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.





पुलिस क्या बोली: इस बारे में सदर सीओ अरुण ने बताया कि सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हुई है. टक्कर मारने वाले ट्रक की तलाश की जा रही है. टोल प्लाजा और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि फरार वाहन और चालक की पहचान की जा सके.





