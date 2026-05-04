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महोबा में सड़क हादसा: बाइक की टक्कर में बुजुर्ग समेत 3 लोगों की मौत, शादी की खुशियां मातम में बदलीं

शादी वाले घर में मातम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

महोबा: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां दो बाइकों की आमने-सामने की भीषण टक्कर में एक बुजुर्ग समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इस भीषण हादसे में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है. घटना कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के मुढ़ारी तिगैला के पास सोमवार शाम करीब 3.30 बजे हुई. हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार अपने परिजनों के साथ रिश्तेदारी में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. शादी की खुशियां मातम में बदलीं: सुगिरा गांव निवासी विजय अपने भतीजे उमेश और साजन के साथ बाइक से बेलाताल जा रहा था, वहां उनके रिश्तेदार के घर शादी का कार्यक्रम था. जैसे ही उनकी बाइक बेलाताल मोड़ के पास पहुंची, सामने से आ रही एक दूसरी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर उनसे टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों पर सवार लोग उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही कुलपहाड़ पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. महोबा के मुढ़ारी तिगैला के पास हुआ भीषण हादसा. (Photo Credit: ETV Bharat)