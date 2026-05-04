महोबा में सड़क हादसा: बाइक की टक्कर में बुजुर्ग समेत 3 लोगों की मौत, शादी की खुशियां मातम में बदलीं

महोबा में सड़क हादसा: बाइक की टक्कर में बुजुर्ग समेत 3 लोगों की मौत, शादी की खुशियां मातम में बदलीं
महोबा में दो बाइकों की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर है. परिवार शादी समारोह में जा रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 10:51 PM IST
महोबा: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां दो बाइकों की आमने-सामने की भीषण टक्कर में एक बुजुर्ग समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इस भीषण हादसे में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है. घटना कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के मुढ़ारी तिगैला के पास सोमवार शाम करीब 3.30 बजे हुई. हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार अपने परिजनों के साथ रिश्तेदारी में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे.
शादी की खुशियां मातम में बदलीं: सुगिरा गांव निवासी विजय अपने भतीजे उमेश और साजन के साथ बाइक से बेलाताल जा रहा था, वहां उनके रिश्तेदार के घर शादी का कार्यक्रम था. जैसे ही उनकी बाइक बेलाताल मोड़ के पास पहुंची, सामने से आ रही एक दूसरी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर उनसे टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों पर सवार लोग उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही कुलपहाड़ पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.
डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित किया: जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उमेश, रामपाल और बलदाऊ को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक अन्य घायल की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. उमेश दूल्हे के मामा का बेटा था और परिवार के लोग अगले दिन होने वाले टीका कार्यक्रम की तैयारी में शामिल होने जा रहे थे. परिवार के चचेरे भाई अंकित ने बताया कि खुशियों से भरा घर अब मातम में बदल गया है. अस्पताल के ईएमओ डॉ. दीपक कुमार ने जानकारी दी कि घायलों को गंभीर स्थिति में लाया गया था और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं.
टीका कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे: क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ रविकांत गौड़ ने बताया कि हादसे में कुल तीन लोगों की मौत हुई है और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब हादसे के सटीक कारणों की गहन जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस टीम मौके पर साक्ष्य जुटा रही है ताकि यह पता चल सके कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई.
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