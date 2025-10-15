जन्मदिन से पहले मां ने एक साल की बेटी को फांसी पर लटकाया; खुद की जान लेने की भी की कोशिश, भाई से बोली- पुलिस बुला लो
फोन पर पति से झगड़े के बाद उठाया कदम, 5 महीने पहले मासूम को लेकर मायके चली गई थी महिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 3:50 PM IST
महोबा : मां ने अपनी एक साल की बेटी को फांसी पर लटका कर मार डाला. एक दिन बाद ही उसका जन्मदिन मनाया जाना था. महिला ने खुद भी जान देने की कोशिश. हालांकि परिवार के लोगों ने उसे बचा लिया. महिला का पति से विवाद चल रहा है. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.
सदर क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मासूम के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. महिला को हिरासत लेकर उससे पूछताछ की जा रही है. महिला मानसिक रूप से परेशान थी. पुलिस हर एंगल पर मामले की जांच कर रही है.
तीन साल पहले हुई थी शादी : सुभाष नगर क्षेत्र के रहने वाले प्रभुदयाल ने 8 जुलाई 2022 को अपनी बेटी खुशबू (33) की शादी चरखारी कस्बे के रहने वाले अरविंद से की थी. शादी के 2 साल बाद ही दोनों से एक बेटी हुई. इसका नाम उन्होंने ऋषिका रखा था. बुधवार को उसका जन्मदिन मनाया जाना था.
🔹कल दिनांक 14.10.2025 को थाना कोतवाली नगर महोबा पर एक महिला द्वारा अपनी एक वर्षीय पुत्री की फांसी लगाकर हत्या कर देने सम्बन्धी सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर महोबा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर… pic.twitter.com/MXtBzgxpTo— MAHOBA POLICE (@mahobapolice) October 15, 2025
पति की हरकतों से परेशान थी पत्नी : मासूम की नानी उमा रानी ने बताया कि अरविंद शराब का आदी है. वह बेरोजगार भी है. इसकी वजह से आए दिन पति-पत्नी में झगड़े होते रहते थे. पति मारपीट भी करता था. इससे परेशान होकर खुशबू 5 महीने पहले अपनी बेटी के साथ मायके चली आई थी. वह यहीं पर रह रही थी. पति की हरकतों की वजह से खुशबू की मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी. उसका इलाज चल रहा था.
पति ने दी थी तलाक की धमकी : नानी के अनुसार चार-पांच दिनों से पति-पत्नी के बीच फोन पर भी कहासुनी हो रही थी. मंगलवार की सुबह फिर से पति-पत्नी में झगड़ा हुआ था. अरविंद ने कहा था कि वह तलाक देकर अपनी बेटी को ले जाएगा. इससे नाराज होकर खुशबू अपनी बेटी ऋषिका के साथ कमरे में चली गई. इसके बाद ऋषिका को फांसी के फंदे पर लटका दिया. इससे मासूम की मौत हो गई.
भाई से बोली- मैंने बिट्टो को मार दिया : घटना के बाद खुशबू ने अपने पवन को फोन पर बताया कि मैंने बिट्टो को जान से मार दिया है. पुलिस बुला लो. इसके बाद वह खुद भी जान देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन परिवार के लोगों ने उसे बचा लिया. परिजनों की जानकारी पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. खुशबू को गिरफ्तार कर लिया.
पति बोला- खुशबू की दूसरी शादी कराना चाहते थे मायके वाले : वहीं अरविंद का आरोप है कि पत्नी और उसके मायके वाले बच्ची की हत्या कर उसकी दूसरी शादी कराना चाहते थे. मुझ पर लगाए गए आरोप गलत हैं. वहीं बच्ची की दादी सुशीला का कहना है कि अगर बहू अपनी बेटी को नहीं रखना चाहती थी तो उसे मुझे दे देती, लेकिन उसने उसके जन्मदिन से पहले ही उसकी हत्या कर दी.
मामले में अपर एसपी वंदना सिंह ने बताया कि आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
