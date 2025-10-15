ETV Bharat / state

जन्मदिन से पहले मां ने एक साल की बेटी को फांसी पर लटकाया; खुद की जान लेने की भी की कोशिश, भाई से बोली- पुलिस बुला लो

महोबा : मां ने अपनी एक साल की बेटी को फांसी पर लटका कर मार डाला. एक दिन बाद ही उसका जन्मदिन मनाया जाना था. महिला ने खुद भी जान देने की कोशिश. हालांकि परिवार के लोगों ने उसे बचा लिया. महिला का पति से विवाद चल रहा है. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. सदर क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मासूम के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. महिला को हिरासत लेकर उससे पूछताछ की जा रही है. महिला मानसिक रूप से परेशान थी. पुलिस हर एंगल पर मामले की जांच कर रही है. तीन साल पहले हुई थी शादी : सुभाष नगर क्षेत्र के रहने वाले प्रभुदयाल ने 8 जुलाई 2022 को अपनी बेटी खुशबू (33) की शादी चरखारी कस्बे के रहने वाले अरविंद से की थी. शादी के 2 साल बाद ही दोनों से एक बेटी हुई. इसका नाम उन्होंने ऋषिका रखा था. बुधवार को उसका जन्मदिन मनाया जाना था. पति की हरकतों से परेशान थी पत्नी : मासूम की नानी उमा रानी ने बताया कि अरविंद शराब का आदी है. वह बेरोजगार भी है. इसकी वजह से आए दिन पति-पत्नी में झगड़े होते रहते थे. पति मारपीट भी करता था. इससे परेशान होकर खुशबू 5 महीने पहले अपनी बेटी के साथ मायके चली आई थी. वह यहीं पर रह रही थी. पति की हरकतों की वजह से खुशबू की मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी. उसका इलाज चल रहा था.