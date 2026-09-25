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ग्रेटर नोएडा बस हादसा; मां चल नहीं सकती थी, बेटा साथ था... दोनों की मौत

महोबा भाजपा जिला कोषाध्यक्ष नीरज गुप्ता की पत्नी सुनीता गुप्ता और बेटा शशांक गुप्ता दिल्ली से लौट रहे थे.

ग्रेटर नोएडा बस हादसा; मां-बेटे की मौत.
ग्रेटर नोएडा बस हादसा; मां-बेटे की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 12:57 PM IST

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महोबा : ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे पर बीते 24 सितंबर को दिल्ली से महोबा जा रही स्लीपर बस में आग लगने की घटना कई परिवारों को गहरे जख्म दे गई. दुर्घटना में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. इनमें महोबा जिला कोषाध्यक्ष नीरज गुप्ता की पत्नी सुनीता गुप्ता और बेटे शशांक गुप्ता की भी जान चली गई है. मां-बेटे दिल्ली से महोबा लौट रहे थे. दोनों की मौत की पुष्टि होने के बाद परिवार में मातम पसरा है.



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परिजनों के अनुसार सुनीता गुप्ता पैरों की बीमारी के वजह से चलने-फिरने में असमर्थ थीं. वह दिल्ली में अपने बेटे शशांक के पास थीं और दोनों एक साथ बस से महोबा लौट रहे थे. हादसे के दौरान बस में आग तेजी से फैल गई. सुनीता खुद चलकर बाहर निकलने की स्थिति में नहीं थीं. शशांक भी मां को बचाने के चक्कर में फंस गया और आग की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई. शशांक दिल्ली में इंडिगो एयरलाइंस में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था. परिवार के मुताबिक वह अपनी मां को लेकर महोबा लौट रहा था.


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आखिरी हो गया मां-बेटे का सफर : शशांक और उसकी मां बुधवार रात दिल्ली से महोबा के लिए रवाना हुए थे. परिवार को उम्मीद थी कि सुबह दोनों घर पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में बस अग्निकांड का शिकार हो गई. हादसे की जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोग लगातार दोनों की तलाश में जुटे रहे. मां-बेटे की मौत की खबर चरखारी पहुंचते ही परिवार और परिचितों में चीख पुकार मच गई. सूचना के बाद से नीरज गुप्ता के परिवार में गम का माहौल था. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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