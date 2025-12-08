ETV Bharat / state

गन्नौर में गरजे महिपाल ढांडा, कांग्रेस को बताया विदेशी ताकतों से जुड़ी पार्टी, इंडिगो एयरलाइंस पर बोले- "व्यवस्था ठीक न होने पर लगेगी रोक"

गन्नौर में मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस को विदेशी ताकतों से जुड़ा बताया. साथ ही इंडिगो की अव्यवस्थाओं पर कार्रवाई की बात कही.

MAHIPAL DHANDA Attack on Congress
गन्नौर में गरजे महिपाल ढांडा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 8, 2025 at 11:22 AM IST

2 Min Read
सोनीपत:सोनीपत के गन्नौर अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के पदग्रहण समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने चेयरमैन निशांत छोक्कर और वाइस चेयरमैन को पदभार ग्रहण करवाया. कार्यक्रम में पहुंचे ढांडा ने कहा कि, "छोटा आयोजन माना जा रहा था, लेकिन निशांत छोक्कर ने इसे बड़ी रैली का रूप दे दिया है."

कांग्रेस पर बरसे ढांडा: समारोह के दौरान ढांडा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "कांग्रेस विदेशी ताकतों से मिलकर काम कर रही है और उसके नेताओं को विदेशों में बैठकर मॉनिटर किया जाता है. विदेश में स्क्रिप्ट लिखी जाती है और कांग्रेस उसी "झुनझुने" पर चलती है. देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है."

कांग्रेस को बताया विदेशी ताकतों से जुड़ी पार्टी (Etv Bharat)

इंडिगो एयरलाइंस पर बोले ढांडा: इंडिगो एयरलाइंस के मुद्दे पर महिपाल ढांडा ने कहा कि, "यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एयरलाइंस को निर्देश दिए थे. व्यवस्था ठीक न होने पर रोक लगाई गई है. एयरलाइंस ने सरकार से माफी मांगी है और बेहतर प्रबंधन की दिशा में नई व्यवस्था की जा रही है."

बाबरी मस्जिद मुद्दे पर दी प्रतिक्रिया: पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाए जाने के मुद्दे पर महिपाल ढ़ांडा ने कहा कि, "यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और विदेशी ताकतों के समर्थन से ऐसी गतिविधियां की जा रही हैं. सनातन धर्म का अपमान और विरोध के साथ गाली दी जा रही है. क्या बाबर किसी का कोई सगा था? देश की जनता ने इसका जवाब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के रूप में दिया है."

