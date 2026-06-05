ETV Bharat / state

हांसी में पहली कष्ट निवारण समिति बैठक, मंत्री महिपाल ढांडा बोले-"एचटेट परीक्षा पर जल्द फैसला, छात्रों की शिकायतों का करेंगे समाधान"

हांसी के विकास को लेकर सरकार गंभीर: जिला बनने के बाद हांसी में प्रशासनिक और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की जरूरत पर मंत्री ने कहा कि, "सरकार हांसी के विकास को लेकर पूरी तरह गंभीर है. जिला मुख्यालय स्तर की सुविधाओं के लिए आवश्यक प्रस्ताव सरकार तक पहुंच चुके हैं और जरूरतों की पूर्ति के लिए लगातार काम किया जा रहा है. विधायक विनोद भयाना भी इस दिशा में सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं."

10 मामलों में सुनवाई, 7 का मौके पर निपटारा: बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में महिपाल ढांडा ने बताया कि, "कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 10 मामले रखे गए थे. इनमें से 7 मामलों का मौके पर समाधान कर दिया गया है, जबकि 3 मामलों को लंबित रखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. अधिकांश शिकायतें पारिवारिक और घरेलू विवादों से जुड़ी थीं, जबकि कुछ मामले विकास कार्यों से संबंधित भी थे."

हांसी: नवगठित हांसी जिले में पहली बार जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने की. इस दौरान हांसी विधायक विनोद भयाना और नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ भी मौजूद रहे. जिले के गठन पर क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए मंत्री ने कहा कि अब हांसी की पहचान एक अलग जिले के रूप में स्थापित हो चुकी है.

एचटेट परीक्षा को लेकर छात्रों को दिया भरोसा: एचटेट परीक्षा की तिथियों में बार-बार बदलाव और नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद परीक्षा कार्यक्रम में संभावित फेरबदल पर मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों की चिंताओं से अवगत है. उन्होंने कहा कि, "हमें छात्रों की शिकायतें मिली हैं. सोमवार या मंगलवार तक संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा कर इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे. नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद इस विषय पर जल्द निर्णय लिया जाएगा."

कुलदीप बिश्नोई पर पूछे सवाल का जवाब: कुलदीप बिश्नोई द्वारा नई राजनीतिक पार्टी बनाने की संभावनाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर महिपाल ढांडा ने कहा कि, "कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं." हालांकि उन्होंने इस विषय पर अधिक टिप्पणी करने से परहेज किया.

करण चौटाला विवाद पर मंत्री का कटाक्ष: इनेलो नेता करण चौटाला और एक प्रशासनिक अधिकारी के बीच कथित बदसलूकी के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा, "किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल का आचरण और व्यवहार सही होना चाहिए. जो लोग अपने व्यवहार से दूसरों को आहत करते हैं, जनता उन्हें स्वीकार नहीं करती. सत्ता की राजनीति में मर्यादा बनाए रखना आवश्यक है और जनता सब कुछ देखती है."

कांग्रेस और इनेलो पर साधा निशाना: महिपाल ढांडा ने आगे कहा कि, "अहंकार और गलत व्यवहार के कारण ही जनता ने कांग्रेस और इनेलो को सत्ता से बाहर किया. ऐसा कोई भी आचरण नहीं होना चाहिए जिससे समाज या प्रशासनिक व्यवस्था का मनोबल प्रभावित हो. जनता सकारात्मक राजनीति को ही पसंद करती है."

बैठक पर कांग्रेस विधायक ने उठाए सवाल: वहीं, नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने बैठक की प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "जिन 10 परिवादों की सुनवाई होनी थी, उनमें से लगभग आधे परिवादी मौके पर पहुंचे ही नहीं. हालांकि उन्होंने माना कि कुछ मामलों का समाधान हुआ है. जिन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, उन्हें आगे आना चाहिए. यदि यहां समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और उनकी आवाज उठाने का काम करेगी."

ये भी पढ़ें:"बीजेपी को गच्चा देकर क्या कांग्रेस में जाने वाले हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह", भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया जोरदार जवाब