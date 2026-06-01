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रेवाड़ी में चलती थार में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने लगाई छलांग, बाल-बाल बची जान

हरियाणा के रेवाड़ी में महिंद्रा थार गाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई.

Mahindra Thar catches fire in Rewari Haryana
रेवाड़ी में चलती थार में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 1, 2026 at 7:30 PM IST

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Updated : June 1, 2026 at 7:40 PM IST

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रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी के बावल क्षेत्र में अनाजमंडी के पीछे फोर लेन रोड पर सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां पर एक चलती हुई महिंद्रा थार गाड़ी अचानक आग का गोला बन गई. गनीमत रही कि थार में से धुआं उठते ही चालक की नजर पड़ गई और उसने तुरंत गाड़ी रोककर बाहर छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बाल-बाल बच गई.

थार में आग : जानकारी के अनुसार, कस्बा निवासी प्रियांशु सोमवार दोपहर किसी काम से अपनी थार गाड़ी लेकर निकला था. जैसे ही वो अनाजमंडी के पीछे फोर लेन रोड पर पहुंचा, अचानक कार के अगले हिस्से (बोनट) से तेज धुआं निकलने लगा. खतरे को भांपते हुए प्रियांशु ने बिना वक्त गंवाएं गाड़ी को तुरंत सड़क के किनारे लगाया और बाहर कूद गया. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया.

रेवाड़ी में चलती थार में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

आग पर पाया गया काबू : घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया. राहत की बात ये रही कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी नजदीक ही थी, जिसके कारण दमकल कर्मी चंद मिनटों में ही मौके पर पहुंच गए. फायर ब्रिगेड ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक थार का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो चुका था. बावल थाना प्रभारी फूल सिंह ने बताया है कि इस मामले में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है. चलती थार में आग लगी है और मौके पर आग पर भी काबू पा लिया गया है.

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Last Updated : June 1, 2026 at 7:40 PM IST

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