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धमतरी में महिला सुरक्षा से खिलवाड़ पर पुलिस अलर्ट, आरोपी की तलाश जारी, जानिए क्या है पूरा मामला ?

धमतरी महिमासागर वार्ड ( ETV BHARAT )

धमतरी: शहर में एक ई-रिक्शा चालक की अमानवीयता सामने आई है. बेसुध हालत में एक अज्ञात महिला को ई-रिक्शा से उतारकर सुनसान सड़क पर छोड़ने के बाद चालक मौके से फरार हो गया. घटना महिमासागर वार्ड स्थित जैविक खाद संयंत्र रोड की बताई जा रही है. सुबह करीब 6 बजे हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला चर्चा में है.

सुनसान इलाके में महिला को छोड़ा बताया जा रहा है कि ई-रिक्शा चालक महिला को लेकर उक्त सड़क पर पहुंचा था. वहां महिला की हालत बेसुध नजर आ रही थी. इसके बाद चालक ने महिला को ई-रिक्शा से नीचे उतारा और सड़क पर अकेला छोड़कर वहां से निकल गया. जिस जगह महिला को छोड़ा गया, वह सड़क काफी सुनसान बताई जा रही है. ऐसे में महिला को इस हालत में छोड़कर चले जाने की घटना ने संवेदनशीलता और मानवीय जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.