धमतरी में महिला सुरक्षा से खिलवाड़ पर पुलिस अलर्ट, आरोपी की तलाश जारी, जानिए क्या है पूरा मामला ?
धमतरी में एक ई रिक्शा चालक पर बेसुध महिला को बीच रास्ते में छोड़कर भागने का आरोप है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 6:27 PM IST
धमतरी: शहर में एक ई-रिक्शा चालक की अमानवीयता सामने आई है. बेसुध हालत में एक अज्ञात महिला को ई-रिक्शा से उतारकर सुनसान सड़क पर छोड़ने के बाद चालक मौके से फरार हो गया. घटना महिमासागर वार्ड स्थित जैविक खाद संयंत्र रोड की बताई जा रही है. सुबह करीब 6 बजे हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला चर्चा में है.
सुनसान इलाके में महिला को छोड़ा
बताया जा रहा है कि ई-रिक्शा चालक महिला को लेकर उक्त सड़क पर पहुंचा था. वहां महिला की हालत बेसुध नजर आ रही थी. इसके बाद चालक ने महिला को ई-रिक्शा से नीचे उतारा और सड़क पर अकेला छोड़कर वहां से निकल गया. जिस जगह महिला को छोड़ा गया, वह सड़क काफी सुनसान बताई जा रही है. ऐसे में महिला को इस हालत में छोड़कर चले जाने की घटना ने संवेदनशीलता और मानवीय जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
वार्ड पार्षद ने की महिला की मदद
घटना की जानकारी वार्डवासियों के माध्यम से वार्ड पार्षद दीपक सोनकर को मिली, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को फोन कर सूचना दी. महिला की स्थिति को देखते हुए उसे मदद पहुंचाने के लिए आवश्यक सूचना संबंधित विभागों तक पहुंचाई गई.
पार्षद ने महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल
महिमासागर वार्ड के पार्षद एवं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने घटना को गंभीर लापरवाही बताते हुए सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि सरकार महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर लगातार बात करती है, लेकिन इस तरह बेसुध महिला को सड़क पर अकेला छोड़कर चले जाना बेहद चिंताजनक है. यदि महिला की हालत गंभीर थी, तो उसे अस्पताल पहुंचाने या पुलिस-प्रशासन को सूचना देने की जिम्मेदारी निभाई जानी चाहिए थी.
जैसे ही मुझे जानकारी मिली. मैंने बिना देर किए पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. इस केस में आरोपी ई रिक्शा ड्राइवर पर कार्रवाई की जानी चाहिए- दीपक सोनकर, महिमासागर वार्ड के पार्षद और धमतरी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष
घटना के बाद धमतरी पुलिस अलर्ट
इस घटना के बाद धमतरी पुलिस अलर्ट है. सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि घटना से संबंधित वीडियो सामने आया है. पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है. महिला को इस हालत में सड़क पर छोड़ने के पीछे क्या वजह थी और ई-रिक्शा चालक कौन है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है.