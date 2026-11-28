जोधपुर की महिमा की दुबई में सड़क हादसे में मौत, छह दिन गुजरे...पार्थिव देह का इंतजार
दुबई से ओमान जाते समय 23 नवम्बर को हुआ था हादसा. इसी साल शादी के बाद पति के साथ गई थी दुबई.
Published : November 28, 2026 at 12:26 PM IST
जोधपुर: दुबई और ओमान के बीच 23 नवंबर की मध्यरात हुए सड़क हादसे में सूर्यनगरी की एक बेटी की जान चली गई. हादसे के छह दिन बाद भी परिजनों को बेटी की पार्थिव देह का इंतजार है. बस-ट्रक की टक्कर में जिन 11 भारतीयों की मौत हुई, उनमें जोधपुर की महिमा सोनी (28) भी थीं. भीतरी शहर के शाहपुरा स्कूल के पास निवासी महिमा पति मोहित सोनी के साथ दुबई में रहती थीं. उसने पिता को 23 नवम्बर को फोन पर बताया कि उसका वीजा खत्म हो रहा था, इसके चलते वे दुबई से ओमान जा रही हैं, रास्ते में ही दुर्घटना हो गई.
शव के 2-3 दिन बाद आने की उम्मीद: परिजनों ने बताया, महिमा की पार्थिव देह लाने में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान फाउंडेशन, काउंसिल ऑफ जनरल सहित विदेशों से सहयोग मिल रहा है. 2-3 दिन में शव जोधपुर पहुंचने की उम्मीद है. केंद्रीय मंत्री शेखावत के कार्यालय के अनुसार, महिमा की देह लाने के लिए विदेश मंत्री व भारतीय दूतावास में बात हो रही है. कानूनी कार्रवाई के चलते देह मिलने में देरी हुई है. पूरा प्रयास है कि जल्द पार्थिव देह जोधपुर पहुंचे.
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इसी साल हुई शादी, होम ट्यूशन करती थी: महिमा के पिता रामनारायण सोनी ने बताया कि इसी साल 21 फरवरी को जोधपुर के खोखरिया निवासी मोहित सोनी (30) के साथ महिमा की शादी हुई थी. मोहित दुबई में ज्वैलरी शॉप पर काम करते हैं. बीएड डिग्री धारी महिमा भी पति के साथ दुबई रहती थी. वे वहां होम ट्यूशन पढ़ाती थीं. ससुराल और मायके के परिवार सदमे में हैं.
कॉल कर बताया ओमान जाकर आ रही हूं: पिता रामनारायण ने बताया कि मोहित और महिमा दुबई में खुश थे. वार त्योहार मनाते थे. पति के साथ करवाचौथ और दिवाली मनाई. उसकी फोटोज भी हमें भेजी. 23 नवंबर की रात महिमा का कॉल आया कि दुबई से ओमान जा रही हूं. यहां रहने का वीजा खत्म हो रहा है, उसी को अपडेट करवाना है. बस वही आखरी बात हुई. हादसे के करीब 2-3 घंटे बाद हमें सूचना मिली थी. मोहित उस समय ज्वैलरी शॉप पर थे.
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इसलिए दुबई से ओमान गई: दुबई जाने के बाद वहां काम के लिए लोग रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं. इसमें समय लगता है, तब तक टूरिस्ट वीजा पर रहते हैं. जब यह खत्म होने लगता है तो कंट्री आउट करने को लोग एक बार ओमान जाते हैं. जोधपुर के एक्सपोर्टर करुण गोयल ने बताया कि ओमान में इंडियन के लिए ऑन अराइवल वीजा मिलता है. वहां का वीजा लेकर वापस आने पर दुबई में भी ऑन अराइवल वीजा जारी हो जाता है. इसके चलते भारतीय सड़क के रास्ते ओमान जाते हैं.
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