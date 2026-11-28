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जोधपुर की महिमा की दुबई में ​सड़क हादसे में मौत, छह दिन गुजरे...पार्थिव देह का इंतजार

दुबई में करवा चौथ का सेलिब्रेशन करते मोहित और महिमा ( ETV Bharat Jodhpur (File Photo) )

जोधपुर: दुबई और ओमान के बीच 23 नवंबर की मध्यरात हुए सड़क हादसे में सूर्यनगरी की एक बेटी की जान चली गई. हादसे के छह दिन बाद भी परिजनों को बेटी की पार्थिव देह का इंतजार है. बस-ट्रक की टक्कर में जिन 11 भारतीयों की मौत हुई, उनमें जोधपुर की महिमा सोनी (28) भी थीं. भीतरी शहर के शाहपुरा स्कूल के पास निवासी महिमा पति मोहित सोनी के साथ दुबई में रहती थीं. उसने पिता को 23 नवम्बर को फोन पर बताया कि उसका वीजा खत्म हो रहा था, इसके चलते वे दुबई से ओमान जा रही हैं, रास्ते में ही दुर्घटना हो गई.