महिला शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन, रायपुर प्रेस क्लब पहुंचीं महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

प्रेस क्लब के इस आयोजन में कांग्रेस की राज्य सभा सांसद प्रत्याशी फूलोदेवी नेताम भी शामिल हुईं. प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे, ऋचा जोगी, बीजेपी की राज्यसभा सांसद प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा भी आयोजन में शिरकत करने पहुंचीं थी.

रायपुर: पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शनिवार को रायपुर प्रेस क्लब में महिला शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को लेकर अपनी बातें रखी. इस मौके पर महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने रायपुर प्रेस क्लब के महिला पत्रकार कक्ष का उद्घाटन किया. इसके साथ ही पिछले दिनों रायपुर प्रेस क्लब द्वारा क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था. विजेता महिला टीम की कप्तान को 21- 21 हजार का नगद पुरस्कार महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दिया.

महिला शक्ति संगम कार्यक्रम (ETV Bharat)

प्रेस क्लब के इस आयोजन में मैं बहुत इंजॉय की. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं. महिलाएं आगे आ रही है और ऊंचे पदों पर पहुंच रही है. लेकिन आज भी अथॉरिटी की जरूरत है. महिलाओं को पोजीशन के साथ पावर भी चाहिए. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूं कि महिलाएं और सशक्त हो पद पोजीशन के साथ अथॉरिटी और पावर भी चाहिए: ऋचा जोगी, अमित जोगी की पत्नी

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब में महिला पत्रकार और पत्रकार साथियों ने कार्यक्रम रखा है. जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया. महिला पत्रकारों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया. आज ही नहीं बल्कि हर दिन महिलाओं का दिन है. आज महिलाएं सशक्त हो रही है. आत्मनिर्भर बन रही हैं. हर क्षेत्र में आगे हैं. उन सभी महिलाओं को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूं: लक्ष्मी रजवाड़े महिला बाल विकास मंत्री छत्तीसगढ़

"मंत्री ने दिया महिलाओं को संदेश"

मंत्री राजवाड़े ने कहा कि मैं महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूं कि आज बगैर महिला के समाज अधूरा है. हमें समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी. महिलाएं ही समाज को सुधार सकती हैं. महिलाएं ही समाज को आगे बढ़ा सकती हैं.



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्षय में रायपुर प्रेस क्लब के भाई और बहन पत्रकारों ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया है. उसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं. मीडिया जगत एक ऐसा जगत है. जहां हमारी बहन पत्रकारों की उपस्थिति बहुत कम हुआ करती थी लेकिन आज महिला पत्रकारों की उपस्थिति वो बताती है कि मीडिया में भी वह बराबर की भागीदारी पत्रकार भाइयों के साथ निभा रही है: लक्ष्मी वर्मा भाजपा की राज्यसभा सांसद प्रत्याशी

"महिलाओं ने गाड़े हैं सफलता के झंडे"

लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं. चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो या प्रशासनिक क्षेत्र उसमें भी महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है. ऐसी जगह पर भी महिलाएं अपनी नेतृत्व क्षमता को दिखा रही हैं. इसलिए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी बढ़-चढ़कर रहेगी.

