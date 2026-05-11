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दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: 1 जून से खुलेगा 2500 रुपये मासिक सहायता योजना का पोर्टल

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की लाखों महिलाओं के लिए खुशियों वाली खबर है. दिल्ली सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी महिला वित्तीय सहायता योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी पूरी कर ली है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार आगामी 1 जून से उस विशेष पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च करने जा रही है, जिसके माध्यम से पात्र महिलाएं 2500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि के लिए आवेदन कर सकेंगी.

यह योजना, जिसे 'महिला समृद्धि योजना' या संभावित रूप से 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के नाम से जाना जाएगा, 2025 के विधानसभा चुनाव में किए गए प्रमुख वादों में से एक है. सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लगभग 17 लाख महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया जाए.

बजट में 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चालू वित्त वर्ष (2026-27) के बजट में इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि आवंटित की है. सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, बल्कि वे अपनी छोटी-मोटी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी. अधिकारियों के अनुसार, पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रखा गया है ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके.

कौन होगा पात्र? (पात्रता की शर्तें)

योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जो दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित कड़े मानकों को पूरा करेंगी. मुख्य शर्तों में आवेदिका की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. महिला या उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए. महिला पहले से किसी अन्य पेंशन योजना या सरकारी आर्थिक सहायता का लाभ न ले रही हो. आवेदिका के पास दिल्ली का वैध वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है. बैंक खाता भी आधार से लिंक होना चाहिए.