ETV Bharat / state

दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: 1 जून से खुलेगा 2500 रुपये मासिक सहायता योजना का पोर्टल

महिला समृद्धि योजना भाजपा द्वारा 2025 के विधानसभा चुनाव में किए गए प्रमुख वादों में से एक है.

रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार
रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 11, 2026 at 1:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की लाखों महिलाओं के लिए खुशियों वाली खबर है. दिल्ली सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी महिला वित्तीय सहायता योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी पूरी कर ली है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार आगामी 1 जून से उस विशेष पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च करने जा रही है, जिसके माध्यम से पात्र महिलाएं 2500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि के लिए आवेदन कर सकेंगी.

यह योजना, जिसे 'महिला समृद्धि योजना' या संभावित रूप से 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के नाम से जाना जाएगा, 2025 के विधानसभा चुनाव में किए गए प्रमुख वादों में से एक है. सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लगभग 17 लाख महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया जाए.

बजट में 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चालू वित्त वर्ष (2026-27) के बजट में इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि आवंटित की है. सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, बल्कि वे अपनी छोटी-मोटी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी. अधिकारियों के अनुसार, पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रखा गया है ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके.

कौन होगा पात्र? (पात्रता की शर्तें)

योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जो दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित कड़े मानकों को पूरा करेंगी. मुख्य शर्तों में आवेदिका की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. महिला या उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए. महिला पहले से किसी अन्य पेंशन योजना या सरकारी आर्थिक सहायता का लाभ न ले रही हो. आवेदिका के पास दिल्ली का वैध वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है. बैंक खाता भी आधार से लिंक होना चाहिए.

सिर्फ एक क्लिक पर होगा पंजीकरण

1 जून से शुरू होने वाले पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग ने विशेष रूप से डिजाइन किया है. इस पोर्टल पर महिलाएं स्वयं या नजदीकी नागरिक सुविधा केंद्र (CSC) की मदद से फॉर्म भर सकेंगी. आवेदन के समय महिलाओं को एक अंडरटेकिंग लेटर भी देना होगा कि उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है "हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली की हर जरूरतमंद बहन को सम्मान मिले. पोर्टल के माध्यम से सीधे बैंक खाते (DBT) में पैसा पहुंचने से भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहेगी.

पुनर्वास और सत्यापन की तैयारी

योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी का मुख्य कारण डेटा का सत्यापन बताया जा रहा था. सरकारी सूत्रों के अनुसार, राशन कार्ड धारकों और बिजली सब्सिडी लेने वाले परिवारों के डेटा का मिलान किया जा रहा है ताकि केवल सही लाभार्थियों तक ही पैसा पहुंचे. राशन कार्ड धारकों की संख्या को देखते हुए अनुमान है कि 17 लाख से अधिक महिलाएं सीधे तौर पर इस योजना से जुड़ेंगी.

खास बातें एक नजर में

  1. योजना का नाम - महिला समृद्धि योजना / दिल्ली लक्ष्मी योजना
  2. सहायता राशि - 2,500 रुपये प्रति माह
  3. पोर्टल लॉन्च तिथि - 1 जून, 2026
  4. कुल बजट - 5,100 करोड़ रुपये
  5. अनुमानित लाभार्थी - 17 लाख महिलाएं

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI GOVERNMENT WOMEN
MAHILA SMRIDHI YOJNA OF DELHI
REKHA GUPTA GOVERNMENT
महिला समृद्धि योजना
MAHILA SAMRIDDHI YOJNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.