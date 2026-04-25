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महिला आरक्षण बिल: प्रधानमंत्री को 10 लाख पोस्टकार्ड भेजेगी महिला कांग्रेस

अलग-अलग जिलों में शुरू किया पोस्टकार्ड अभियान. दो माह चलेगा अभियान.

Women Congress workers launching a postcard campaign in Ajmer on Saturday.
अजमेर में शनिवार को पोस्टकार्ड अभियान शुरू करते हुए महिला कांग्रेस कार्यकर्ता (Photo; Mahila Congress Media Team)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 7:45 PM IST

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Updated : April 25, 2026 at 8:24 PM IST

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जयपुर: महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं. दोनों दलों ने महिला विंग को मैदान में उतार दिया. भाजपा-कांग्रेस की महिला विंग एक दूसरे को महिला विरोधी करार देते हुए धरने प्रदर्शन कर रही हैं. साल 2023 में संसद से पारित महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस आंदोलनरत है. इस मामले को लेकर अब राजस्थान महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के नाम पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया.

महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह ने बताया कि अलग-अलग जिलों में जाकर जिलेवार पोस्टकार्ड अभियान शुरू कर रहे हैं. डीडवाना-कुचामन के बाद आज अजमेर में पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया. उसके बाद जयपुर और अन्य जिलों में भी पोस्टकार्ड अभियान शुरू करेंगे. सिंह का कहना था कि जिस महिला आरक्षण बिल की स्वीकृति मिल चुकी है, संविधान का हिस्सा हो चुका है. प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार लगातार अलग-अलग बहाने बनाकर महिला आरक्षण बिल 2023 को लागू नहीं कर रही है, इसीलिए ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की ओर से पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया गया. इसके जरिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को मजबूर करेंगे कि वो महिला आरक्षण बिल 2023 को तुरंत लागू करें.

महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह बोलीं... (Photo; Mahila Congress Media Team)

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दो माह में 10 लाख पोस्टकार्ड : सारिका सिंह ने कहा कि पोस्टकार्ड अभियान 2 माह चलेगा. जुलाई में मानसून सत्र से पहले पूरे देश से 10 लाख पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री के नाम के घर के पते पर भेजे जाएंगे. मांग करेंगे कि महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू किया जाए. इसके साथ ही ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए.

35% आरक्षण हों लागू: सारिका ने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 को पक्ष-विपक्ष ने सर्वसम्मति से पारित किया था, लेकिन सरकार उस बिल को लागू करने की बजाय कांग्रेस पर ही महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही है. कांग्रेस की शुरू से मांग है कि लोकसभा की 543 सीटों पर ही महिलाओं को 33 फ़ीसदी आरक्षण दिया जाए. इसके अलावा देशभर की विधानसभाओं की सीटों की संख्या के आधार पर 33 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया जाए.

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धौलपुर में कांग्रेस विधायक की मांग-जल्द लागू करो महिला आरक्षण: उधर, धौलपुर में शनिवार को कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रेस वार्ता की. इसमें राजगढ़ से कांग्रेस विधायक सफिया जुबेर ने मीडिया के सामने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए. विधायक जुबेर ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन मौजूदा सरकार इसे केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है. अधिनियम को लागू करने को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है. इसे लंबे समय तक टालने की कोशिश की जा रही है. सरकार वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है तो उसे इस अधिनियम को जल्द प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए, ताकि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके. उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने के लिए कांग्रेस हमेशा संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी.

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Last Updated : April 25, 2026 at 8:24 PM IST

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ROW OVER WOMEN RESERVATION BILL

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