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नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने की मांग : महिला कांग्रेस 21 जुलाई को घेरेंगी संसद, राजस्थान से 1000 कार्यकर्ता जाएंगी दिल्ली

राजस्थान महिला कांग्रेस की बैठक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लागू करने की मांग लेकर कांग्रेस ने अपनी महिला बिग्रेड को मैदान में उतार रखा है. पिछले दिनों संभाग, जिला, उपखंड और ब्लॉक स्तर पर संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर किए आंदोलन के बाद अब महिला कांग्रेस कार्यकर्ता संसद घेरेंगी. 21 जुलाई को राजस्थान सहित देश भर से महिला कांग्रेस कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में संसद का घेराव कर लोकसभा की 543 सीटों पर महिला आरक्षण लागू करने की मांग करेंगे. कांग्रेस के प्रदर्शन को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी सहित कई अन्य नेता भी संबोधित करेंगे. संसद घेराव को लेकर पिछले कई दिनों से महिला कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारी कर रही हैं. राजस्थान से 1000 कार्यकर्ता करेंगी दिल्ली कूच: 21 जुलाई के संसद घेराव में राजस्थान से करीब 1000 महिला कार्यकर्ता दिल्ली कूच करेंगी. महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने पार्टी जिलाध्यक्षों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिला कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने का टारगेट दिया. वहीं, राजस्थान से जाने वाली महिला कार्यकर्ताओं के लिए ड्रेस कोड भी लागू किया गया है. पढ़ें: महिला कांग्रेस अध्यक्ष लांबा बोलीं- देश में महिलाएं असुरक्षित, भाजपा की डबल इंजन सरकार फेल