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नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने की मांग : महिला कांग्रेस 21 जुलाई को घेरेंगी संसद, राजस्थान से 1000 कार्यकर्ता जाएंगी दिल्ली

21 जुलाई को संसद और विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण की मांग लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ता संसद का घेराव करेंगी.

Meeting of the Rajasthan Mahila Congress
राजस्थान महिला कांग्रेस की बैठक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 19, 2026 at 1:28 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लागू करने की मांग लेकर कांग्रेस ने अपनी महिला बिग्रेड को मैदान में उतार रखा है. पिछले दिनों संभाग, जिला, उपखंड और ब्लॉक स्तर पर संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर किए आंदोलन के बाद अब महिला कांग्रेस कार्यकर्ता संसद घेरेंगी.

21 जुलाई को राजस्थान सहित देश भर से महिला कांग्रेस कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में संसद का घेराव कर लोकसभा की 543 सीटों पर महिला आरक्षण लागू करने की मांग करेंगे. कांग्रेस के प्रदर्शन को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी सहित कई अन्य नेता भी संबोधित करेंगे. संसद घेराव को लेकर पिछले कई दिनों से महिला कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारी कर रही हैं.

राजस्थान से 1000 कार्यकर्ता करेंगी दिल्ली कूच: 21 जुलाई के संसद घेराव में राजस्थान से करीब 1000 महिला कार्यकर्ता दिल्ली कूच करेंगी. महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने पार्टी जिलाध्यक्षों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिला कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने का टारगेट दिया. वहीं, राजस्थान से जाने वाली महिला कार्यकर्ताओं के लिए ड्रेस कोड भी लागू किया गया है.

पढ़ें: महिला कांग्रेस अध्यक्ष लांबा बोलीं- देश में महिलाएं असुरक्षित, भाजपा की डबल इंजन सरकार फेल

जंतर-मंतर से रैली रवाना: महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह का कहना है कि हमारी कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्र होंगे. जहां संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में रैली के रूप में रवाना होंगी. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कानून बन चुका है. महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण का अधिकार संविधान ने दिया है लेकिन बीजेपी अलग-अलग हथकंडे अपनाकर लगातार देश की महिलाओं को इस अधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रही है. कांग्रेस महिलाओं के आरक्षण के लिए लगातार लड़ाई लड़नी आ रही है. महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग को लेकर अब 21 जुलाई को देशभर की महिला कार्यकर्ता सांसद भवन का घेराव करेंगी.

मौजूदा सीटों पर मांगा आरक्षण: उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण फिलहाल लोकसभा के 543 सीटों पर ही लागू किया जाना चाहिए और इसमें उन ओबीसी महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिन्हें इससे बाहर रखा था. महिलाओं को इस अधिकार का फायदा मिलना चाहिए. अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए राजस्थान से भी बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच कर अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करेंगी.

पढ़ें: महिला आरक्षण बिल आंदोलन: महिला कांग्रेस को नहीं मिल रहा अन्य अग्रिम संगठनों का साथ

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