ETV Bharat / state

'ज्योति रौतेला पर दर्ज मुकदमे वापस लिया जाए, नहीं तो प्रदेशभर में होगा आंदोलन'- कांग्रेस की चेतावनी

आशा मनोरमा डोबरियाल समेत अन्य पदाधिकारी ( फोटो- ETV Bharat )