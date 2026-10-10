महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो ने चौक-चौराहों के नामकरण पर उठाए सवाल, रांची मेयर और भाजपा पर साधा निशाना
रांची में चौक-चौराहों के नामकरण को लेकर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो ने रांची मेयर और भाजपा पर निशाना साधा है. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : October 10, 2026 at 3:36 PM IST
रांची:झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो ने भाजपा द्वारा रांची के हरमू चौक का नाम "विकसित भारत संकल्प सेवा चौक" करने और इसको लेकर रांची मेयर रोशनी खलखो द्वारा दिए गए बयान को अवैधानिक करार दिया है.
रांची मेयर की कार्यशैली पर उठाए सवाल
झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रमा खलखो ने कहा कि वर्तमान मेयर रोशनी खलखो की कार्यशैली पर कभी-कभी शंका भी होती है और कभी-कभी हंसी भी आती है. प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रमा खलखो ने कहा कि किसी भी चौक-चौराहा का नामकरण के लिए एक नियम बना हुआ है. उसी के अनुरूप किसी भी गली, रोड, चौक-चौराहों का नाम रखा जाता है. उन्होंने कहा कि पहले नगर निगम बोर्ड से इसका प्रस्ताव पारित किया जाता है तब नामकरण किया जाता है, लेकिन यहां तो निगम के बोर्ड में बिना प्रस्ताव पारित किए ही चौक का नाम बदला जा रहा है. यह हास्यास्पद है.
रमा खलखो ने कहा कि झारखंड के निर्माण के लिए हुए संघर्ष में योगदान देने वालों, जिन्होंने यहां के लोगों के हक और अधिकार के लिए कुर्बानी दी हो उनके नाम पर चौक-चौराहों का नामकरण होना चाहिए. रमा खलखो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष में झारखंड के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है जो झारखंड के भाजपा नेता इस तरह से चौक-चौराहों का नामकरण करते फिर रहे हैं.
नियम विरुद्ध कार्य हुआ तो महिला कांग्रेस आंदोलन करेगी-रमा खलखो
झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो ने कहा कि आज रांची नगर निगम को भाजपा का कार्यालय बना दिया गया है. अगर मेयर या झारखंड भाजपा रांची के चौक-चौराहों का नियम विरुद्ध नामकरण करती है तो महिला कांग्रेस इसका जोरदार विरोध करेगी.
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