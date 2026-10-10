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महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो ने चौक-चौराहों के नामकरण पर उठाए सवाल, रांची मेयर और भाजपा पर साधा निशाना

रांची का विकसित भारत संकल्प सेवा चौक और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रमा खलखो ने कहा कि वर्तमान मेयर रोशनी खलखो की कार्यशैली पर कभी-कभी शंका भी होती है और कभी-कभी हंसी भी आती है. प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रमा खलखो ने कहा कि किसी भी चौक-चौराहा का नामकरण के लिए एक नियम बना हुआ है. उसी के अनुरूप किसी भी गली, रोड, चौक-चौराहों का नाम रखा जाता है. उन्होंने कहा कि पहले नगर निगम बोर्ड से इसका प्रस्ताव पारित किया जाता है तब नामकरण किया जाता है, लेकिन यहां तो निगम के बोर्ड में बिना प्रस्ताव पारित किए ही चौक का नाम बदला जा रहा है. यह हास्यास्पद है.

महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रमा खलखो ने कहा कि झारखंड के निर्माण के लिए हुए संघर्ष में योगदान देने वालों, जिन्होंने यहां के लोगों के हक और अधिकार के लिए कुर्बानी दी हो उनके नाम पर चौक-चौराहों का नामकरण होना चाहिए. रमा खलखो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष में झारखंड के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है जो झारखंड के भाजपा नेता इस तरह से चौक-चौराहों का नामकरण करते फिर रहे हैं.

नियम विरुद्ध कार्य हुआ तो महिला कांग्रेस आंदोलन करेगी-रमा खलखो