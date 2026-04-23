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नारी शक्ति वन्दन अधिनियम को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने शुरू किया पोस्टकार्ड अभियान

दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने गोल डाक घर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी को भेजे पोस्टकार्ड

महिला कांग्रेस ने शुरू किया पोस्टकार्ड अभियान
महिला कांग्रेस ने शुरू किया पोस्टकार्ड अभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 23, 2026 at 4:41 PM IST

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Updated : April 23, 2026 at 4:51 PM IST

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नई दिल्ली: नारी शक्ति वन्दन अधिनियम में संशोधन बिल के लोकसभा से खारिज होने के बाद भाजपा लगातार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है. साथ ही यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस महिलाओं की विरोधी है. कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक को लागू होने के रास्ते में संशोधन बिल को गिरवाकर रोड़ा अटका दिया. भाजपा कांग्रेस के ऊपर इस बिल को अटकाने का ठीकरा फोड़ने में सफल न हो पाए इसके लिए महिला कांग्रेस भी लगातार भाजपा पर हमलावर है.

महिला कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार व खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की मांग शुरू कर दी है. इसको लेकर के पिछले एक सप्ताह से लगातार महिला कांग्रेस अभियान चला रही है. इसी क्रम में गुरुवार को दिल्ली महिला कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अभी लागू करने की मांग को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टकार्ड भेजे हैं.

महिला कांग्रेस ने शुरू किया पोस्टकार्ड अभियान: दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने बताया कि हमने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के निर्देशन में और शीर्ष नेतृत्व एवं जननायक राहुल गांधी के आव्हान पर लगातार 2 महीने तक यह पोस्टकार्ड अभियान चलाने का की शुरुआत आज से दिल्ली में की है. यह अभियान पूरे देश में चलेगा. इसके तहत दिल्ली में करीब 14000 बूथ हैं. सभी बूथ से 1000 पोस्टकार्ड पीएम मोदी को भेजे जाएंगे और उनसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत लागू करने की मांग की जाएगी.

नारी शक्ति वन्दन अधिनियम को तुरंत लागू करने की मांग: पुष्पा सिंह ने बताया कि आज हमने गोल डाक खाने के इस डाकघर से इस पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत की है. बिल को तुरंत लागू किया जाए. लोकसभा में अभी 543 सीट के हिसाब से 33% आरक्षण में लोकसभा की 180 सीटों को महिलाओं को तुरंत आरक्षित किया जाए ताकि आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में महिलाओं को यह आरक्षण मिल सके.

पुष्पा सिंह ने कहा कि मोदी सरकार महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. जो बिल 2023 में पारित हो चुका है उस बिल में अभी संशोधन लाने की क्या जरूरत पड़ गई. जबकि इस बिल में पहले ही कंडीशन रखी गई थी कि नई जनगणना होने के बाद परिसीमन होगा और उसके आधार पर सीटें बढ़ाई जाएगी और तब महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा तो अब पीएम मोदी अपनी 2029 में कुर्सी बचाने के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाकर के ये बिल क्यों लागू करना चाहते हैं. 2011 की जनगणना के आधार पर अगर आरक्षण देना है तो अभी ही स्कूल लागू कर दिया जाए.

पुष्पा सिंह ने कहा कि महिलाओं को पंचायत में भागीदारी राजीव गांधी की देन है. दिल्ली में नगर निगम में 50% महिलाओं को जो आरक्षण मिलता है, वह कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार की देन है. कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाया है क्योंकि भाजपा हमेशा महिलाओं के रास्ते में रोड अटकाती रही है. इसलिए इस बिल में संशोधन लाकर एक बार फिर भाजपा ने इसे लटका दिया है.

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Last Updated : April 23, 2026 at 4:51 PM IST

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