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नारी शक्ति वन्दन अधिनियम को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने शुरू किया पोस्टकार्ड अभियान

नई दिल्ली: नारी शक्ति वन्दन अधिनियम में संशोधन बिल के लोकसभा से खारिज होने के बाद भाजपा लगातार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है. साथ ही यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस महिलाओं की विरोधी है. कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक को लागू होने के रास्ते में संशोधन बिल को गिरवाकर रोड़ा अटका दिया. भाजपा कांग्रेस के ऊपर इस बिल को अटकाने का ठीकरा फोड़ने में सफल न हो पाए इसके लिए महिला कांग्रेस भी लगातार भाजपा पर हमलावर है.

महिला कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार व खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की मांग शुरू कर दी है. इसको लेकर के पिछले एक सप्ताह से लगातार महिला कांग्रेस अभियान चला रही है. इसी क्रम में गुरुवार को दिल्ली महिला कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अभी लागू करने की मांग को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टकार्ड भेजे हैं.

महिला कांग्रेस ने शुरू किया पोस्टकार्ड अभियान: दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने बताया कि हमने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के निर्देशन में और शीर्ष नेतृत्व एवं जननायक राहुल गांधी के आव्हान पर लगातार 2 महीने तक यह पोस्टकार्ड अभियान चलाने का की शुरुआत आज से दिल्ली में की है. यह अभियान पूरे देश में चलेगा. इसके तहत दिल्ली में करीब 14000 बूथ हैं. सभी बूथ से 1000 पोस्टकार्ड पीएम मोदी को भेजे जाएंगे और उनसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत लागू करने की मांग की जाएगी.

नारी शक्ति वन्दन अधिनियम को तुरंत लागू करने की मांग: पुष्पा सिंह ने बताया कि आज हमने गोल डाक खाने के इस डाकघर से इस पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत की है. बिल को तुरंत लागू किया जाए. लोकसभा में अभी 543 सीट के हिसाब से 33% आरक्षण में लोकसभा की 180 सीटों को महिलाओं को तुरंत आरक्षित किया जाए ताकि आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में महिलाओं को यह आरक्षण मिल सके.