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महिला कांग्रेस का लोकभवन के सामने होने वाला प्रदर्शन स्थगित, पार्टी ने बतायी ये वजह

रांची में महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस का लोकभवन के समक्ष होने वाले प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया है.

Mahila Congress Protest
रमा खलखो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 6, 2026 at 2:25 PM IST

2 Min Read
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रांची: झारखंड महिला कांग्रेस ने लोकभवन के समक्ष 6 मई को प्रस्तावित विशाल धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम को अचानक स्थगित कर दिया है. महिला आरक्षण कानून (2023) के तत्काल क्रियान्वयन की मांग को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत यह प्रदर्शन रखा गया था.

प्रदर्शन स्थगित, पोस्टकार्ड अभियान जारी

झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार भाजपा या एनडीए शासित राज्यों में "महिला आरक्षण-2023 लागू करो, आज करो-अभी करो" के तहत प्रदर्शन और पोस्टकार्ड अभियान चलाने थे. हालांकि झारखंड में भाजपा की महिला-विरोधी छवि उजागर करने के उद्देश्य से लोकभवन के समक्ष प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित करना पड़ा.

रमा खलखो का बयान (ETV Bharat)

खलखो ने स्पष्ट किया कि पोस्टकार्ड लेखन अभियान पूरे जोर-शोर से जारी रहेगा. विभिन्न क्षेत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पोस्टकार्ड लिखे जा रहे हैं, जिनमें 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू करने और ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की गई है.

तिथि में बदलाव, अंतिम समय में स्थगन

महिला कांग्रेस ने पहले 4 मई 2026 को प्रदर्शन की घोषणा की थी. बाद में इसे 6 मई कर दिया गया था. अब अंतिम समय में कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया. रमा खलखो ने कहा कि जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जाएगी.

पीसीसी गठन के बाद की परिस्थिति का असर?

रमा खलखो ने माना कि कार्यक्रम स्थगित करने की सूचना मीडिया तक समय पर नहीं पहुंच पाई. उन्होंने संकेत दिया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के गठन के बाद पार्टी के आंतरिक घटनाक्रम की वजह से यह जानकारी साझा नहीं हो सकी.

महिला कांग्रेस का अभियान पूरे झारखंड में सक्रिय है, जिसमें पीएम मोदी को संबोधित पोस्टकार्ड के जरिए महिला आरक्षण के मुद्दे को उठाया जा रहा है. स्थगित प्रदर्शन की नई तिथि घोषित होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सक्रियता और बढ़ने की संभावना है.

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