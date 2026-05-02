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कांग्रेस का महिला आरक्षण कानून-2023 लागू करने को लेकर कांग्रेस का कैंपेन, 6 मई को होगा प्रदर्शन

रांची: लोकसभा-विधानसभा में महिलाओं के 33% आरक्षण देने के लिए महिला कांग्रेस राज्यभर में पीएम नरेंद्र मोदी को पोस्टकार्ड लिखने का कैंपेन शुरू किया है. इसी के तहत रांची में लोकभवन के समक्ष कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है, जिसकी तिथि में बदलाव किया गया है. अब यह प्रदर्शन 4 मई के बजाय 6 मई को होगा.

झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर भाजपा की झूठ और भ्रम की राजनीति का पर्दाफाश करने के लिए लोकभवन के समक्ष विशाल धरना-प्रदर्शन की घोषणा की गई थी. उससे पहले अलग-अलग प्रमंडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संवाददाता सम्मेलन करेंगे. इसलिए 4 मई 2026 को लोकभवन के समक्ष होने वाला कार्यक्रम में बदलाव करते हुए 6 मई कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि अब 6 मई को महिला आरक्षण कानून 2023 को लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे. इस प्रदर्शन में झारखंड कांग्रेस के सभी बड़े नेता भाग लेंगे.

जानकारी देते झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता (ETV BHARAT)

जारी है कांग्रेस का पोस्टकार्ड अभियान

झारखंड में महिला कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'पोस्टकार्ड' लिखने का अभियान जारी है. अलग-अलग क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पोस्टकार्ड लिखा जा रहा है, जिसमें वर्ष 2023 में संसद से पारित महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू करने की मांग करने के साथ-साथ ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की गई है.