कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा का घेराव, महिला आरक्षण बिल लागू करने की मांग की
महिला आरक्षण लागू करने की मांग पर महिला कांग्रेस का विधानसभा घेराव, अलका लांबा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
Published : April 28, 2026 at 2:00 PM IST
नई दिल्ली: महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा का घेराव करने पहुंची. एक तरफ विधानसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया जा रहा था, वहीं विधानसभा के कुछ दूर पहले महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन का नेतृत्व अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं.
विधानसभा से कुछ दूर पहले जोरदार प्रदर्शन
दिल्ली विधानसभा के कुछ दूर पहले महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध मार्च निकाला. महिलाओं ने महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर नारेबाजी की. जैसे ही प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़े, पुलिस और सुरक्षा बलों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन हुआ, इसके बाद सभी प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक वापस लौट गए. प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण लागू करने में देरी कर रही है.
पोस्टकार्ड और हस्ताक्षर अभियान
महिला कांग्रेस ने महिला आरक्षण लागू कराने के लिए बड़े स्तर पर अभियान भी शुरू किया है. अलका लांबा ने बताया कि देशभर की महिलाओं द्वारा प्रधानमंत्री के नाम पोस्टकार्ड भेजे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि करीब 10 लाख महिलाएं इस अभियान से जुड़ चुकी हैं और प्रधानमंत्री से महिला आरक्षण लागू करने की मांग कर रही हैं. इसके साथ ही हस्ताक्षर अभियान और मिस्ड कॉल अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके.
आने वाले समय में आंदोलन तेज करने की चेतावनी
अलका लांबा ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द महिला आरक्षण लागू नहीं किया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस देशभर में सरकार के खिलाफ अभियान चलाएगी और हर विधानसभा स्तर पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.
जाति जनगणना और परिसीमन का मुद्दा भी उठाया
अलका लांबा ने जाति जनगणना और परिसीमन का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जाति जनगणना कराई जाएगी और उसके आधार पर परिसीमन होगा. इसके बाद महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा.
महिला अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी
प्रदर्शन के अंत में महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ शुरुआत है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों के लिए यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और सरकार को महिला आरक्षण लागू करने के लिए मजबूर किया जाएगा.
ये भी पढ़ें- लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन
ये भी पढ़ें- महिलाओं से नफरत करती है BJP और RSS, कांग्रेस की अलका लांबा बोलीं, महिला आरक्षण पर झूठ फैला रही मोदी सरकार