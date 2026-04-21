महिला कांग्रेस अध्यक्ष लांबा बोलीं-महिला आरक्षण नहीं, परिसीमन बिल गिरा, विपक्ष ने दिखाया मोदी सरकार को आईना
महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि साल 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू कर 33% आरक्षण महिलाओं को दे केंद्र सरकार.
Published : April 21, 2026 at 3:13 PM IST
जयपुर: कांग्रेस अब साल 2023 में संसद में पारित महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू करने की मांग लेकर मैदान में उतरी है. पार्टी ने मोदी सरकार से इसे तुरंत लागू करने की मांग की. इसी मांग को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को सभी राज्यों की राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार से तुरंत महिला आरक्षण बिल लागू करने की मांग की.
महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें मोदी सरकार पर हमला बोला. वही साल 2023 में पारित बिल लागू नहीं करने पर सरकार को महिला विरोधी बताया. लांबा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात में कहा कि सितंबर 2023 में पक्ष विपक्ष की सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास हो गया था. तब विपक्षी दलों ने तुरंत सरकार से महिला आरक्षण बिल लागू करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 30 माह गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया. अगर तब गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाता तो 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा की 543 सीटों में महिला आरक्षण के आधार पर 180 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाती और 180 महिलाएं आज संसद में सांसद बनकर बैठी होती.
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30 महीने बाद नोटिफिकेशन: अलका ने कहा कि मोदी सरकार ने 30 महीने के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया. उसमें भी संशोधन के लिए 15- 16 और 17 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुला लिया. तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं. चुनाव के बीच में सत्र बुलाने पर विपक्षी दलों ने 29 अप्रैल के बाद सत्र बुलाने की मांग मोदी सरकार से की, लेकिन उन्होंने विपक्ष की मांग को अनसुनी कर और बिना ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए संशोधन बिल सदन में रख दिया. मोदी सरकार की मंशा का पता तब चला जब सदन में इस पर चर्चा हुई कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि परिसीमन बिल है. इसके जरिए मोदी सरकार देश में अपनी मनमर्जी से परिसीमन कर हमेशा सत्ता में बने रहती, लेकिन विपक्ष ने 12 सालों में पहली बार पूरी मजबूती से मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया. उनका परिसीमन बल सदन में गिर गया. विपक्ष ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया.
महिला विरोधी है मोदी सरकार: लांबा ने कहा कि अब मोदी सरकार तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावी फायदा लेने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को महिला विरोधी करार देकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ही महिला विरोधी है जिसने महिला आरक्षण बिल लागू नहीं किया और महिलाओं को उनका हक नहीं दिया.
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कांग्रेस सरकार ने दिया महिलाओं को हक: अलका ने कहा कि सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने ही महिलाओं को उनका हक दिया. देश की पहली प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की देन है.वर्ष 1989 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में चर्चा करा महिलाओं को भागीदारी देने की बात की थी. तब स्थानीय निकायों से इसकी शुरुआत हुई और महिलाओं को 33% आरक्षण दिया. आज उसी की बदौलत है कि करीब देश भर में 15 लाख महिलाएं स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधि हैं.
जनगणना से बच रही सरकार: उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जनगणना और जातिगत जनगणना से बच रही है. जाति का जनगणना के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सरकार पर दबाव बना तब कैबिनेट में जातिगत जनगणना का फैसला लिया. सरकार को महिलाओं को आरक्षण देना है तो पहले जातिगत जनगणना कराए और उसके बाद एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दें. सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है. अगर उनकी नियत होती तो यह महिला आरक्षण बिल तुरंत प्रभाव से लागू कर देती. मोदी सरकार का एक ही एजेंडा था कि अपनी मर्जी से परिसीमन देश पर थोपकर देश का भूगोल बदल दो.
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कश्मीर व असम में मनमर्जी से परिसीमन: उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और असम में मनमर्जी से परिसीमन किया. एक जगह 2011 और एक जगह 2001 की जनगणना को आधार बनाया. जनगणना हर 10 साल में होती आई है. 2011 की जनगणना कांग्रेस सरकार ने कराई थी. 2021 की जनगणना मोदी सरकार को करानी थी, लेकिन उसने गणना नहीं कराई. कांग्रेस इस मामले में चुप नहीं बैठेगी. महिलाओं को उनका हक और अधिकार दिलाकर रहेंगे. मोदी सरकार पर इसके लिए लगातार दबाव बना रहे हैं. संसद के मानसून सत्र में महिला कांग्रेस संसद का घेराव करेगी.
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