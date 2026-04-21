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महिला कांग्रेस अध्यक्ष लांबा बोलीं-महिला आरक्षण नहीं, परिसीमन बिल गिरा, विपक्ष ने दिखाया मोदी सरकार को आईना

जयपुर: कांग्रेस अब साल 2023 में संसद में पारित महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू करने की मांग लेकर मैदान में उतरी है. पार्टी ने मोदी सरकार से इसे तुरंत लागू करने की मांग की. इसी मांग को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को सभी राज्यों की राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार से तुरंत महिला आरक्षण बिल लागू करने की मांग की.

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें मोदी सरकार पर हमला बोला. वही साल 2023 में पारित बिल लागू नहीं करने पर सरकार को महिला विरोधी बताया. लांबा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात में कहा कि सितंबर 2023 में पक्ष विपक्ष की सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास हो गया था. तब विपक्षी दलों ने तुरंत सरकार से महिला आरक्षण बिल लागू करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 30 माह गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया. अगर तब गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाता तो 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा की 543 सीटों में महिला आरक्षण के आधार पर 180 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाती और 180 महिलाएं आज संसद में सांसद बनकर बैठी होती.

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30 महीने बाद नोटिफिकेशन: अलका ने कहा कि मोदी सरकार ने 30 महीने के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया. उसमें भी संशोधन के लिए 15- 16 और 17 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुला लिया. तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं. चुनाव के बीच में सत्र बुलाने पर विपक्षी दलों ने 29 अप्रैल के बाद सत्र बुलाने की मांग मोदी सरकार से की, लेकिन उन्होंने विपक्ष की मांग को अनसुनी कर और बिना ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए संशोधन बिल सदन में रख दिया. मोदी सरकार की मंशा का पता तब चला जब सदन में इस पर चर्चा हुई कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि परिसीमन बिल है. इसके जरिए मोदी सरकार देश में अपनी मनमर्जी से परिसीमन कर हमेशा सत्ता में बने रहती, लेकिन विपक्ष ने 12 सालों में पहली बार पूरी मजबूती से मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया. उनका परिसीमन बल सदन में गिर गया. विपक्ष ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया.

महिला विरोधी है मोदी सरकार: लांबा ने कहा कि अब मोदी सरकार तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावी फायदा लेने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को महिला विरोधी करार देकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ही महिला विरोधी है जिसने महिला आरक्षण बिल लागू नहीं किया और महिलाओं को उनका हक नहीं दिया.