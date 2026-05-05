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'महिला आरक्षण बिल पर झूठ बोल रहे PM मोदी, देशभर से महिलाएं प्रधानमंत्री को भेजेंगी 10 लाख पोस्टकार्ड'

हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंची महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा.

महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा
महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
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शिमला: महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला. शिमला में मीडिया बातचीत करते हुए अलका लांबा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ही पारित हो चुका है, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया है. लांबा ने मांग की कि 543 लोकसभा सीटों पर महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू किया जाए और भाजपा को महिला विरोधी करार दिया.

महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री को घेरा

अलका लांबा ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल पर झूठ बोल रहे हैं. भाजपा ने महिला आरक्षण बिल नहीं, बल्कि परिसीमन बिल लाने की कोशिश की थी, जिसे विपक्ष की एकजुटता ने गिरा दिया. महिला कांग्रेस देशभर में इस मुद्दे को लेकर बड़ा अभियान चला रही है. पोस्टकार्ड अभियान के तहत जुलाई में होने वाले मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री को देशभर की महिलाओं द्वारा लगभग 10 लाख पोस्टकार्ड भेजे जाएंगे, जिनमें महिला आरक्षण बिल 2023 को लागू करने की मांग होगी'.

जातिगत जनगणना भी नहीं होने देना चाहती सरकार

लांबा ने बताया कि इसके अलावा हस्ताक्षर अभियान और मिस कॉल अभियान भी चलाया जाएगा. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि 2021 की जनगणना अब तक नहीं करवाई गई और सरकार जातिगत जनगणना भी नहीं होने देना चाहती. जबकि चुनावी लाभ के उद्देश्य से विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन बिल लाने की कोशिश की गई थी.

हंसराज पर दर्ज पॉक्सो एक्ट का किया जिक्र

अलका लांबा ने भाजपा पर महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का नारा देने वाली भाजपा महिला दोषियों को बचाने का काम कर रही है. उन्होंने भाजपा विधायक हंसराज पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले का जिक्र करते हुए उन्हें तुरंत पद से हटाने की मांग की.

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर केंद्र को घेरा

उन्होंने महंगाई को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि चुनाव खत्म होते ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 1000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई. उन्होंने बताया कि महिला कांग्रेस के देशभर में 6 लाख सदस्य हैं और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में बेटियों की विवाह की उम्र 21 वर्ष किए जाने पर उन्होंने गर्व जताया और कहा कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, तब तक परिसीमन नहीं होना चाहिए.

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