लांबा का दावा-पीएम मोदी का खुद का नाम एपस्टीन फाइल्स में इसलिए नहीं ले रहे मंत्री हरदीप पुरी का इस्तीफा

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने शनिवार को जयपुर में महिला कांग्रेस के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया आगाज.

Dotasara and Lamba at the inauguration of the Mahila Congress camp
महिला कांग्रेस शिविर के उद्घाटन अवसर पर डोटासरा व लांबा (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: अमेरिका की चर्चित एपस्टीन फाइल में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम आने को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है. अब महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा, नैतिकता के आधार पर हरदीप पुरी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए. लांबा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम इसलिए पुरी का इस्तीफा नहीं स्वीकारेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री का खुद का नाम एपस्टीन फाइल में आ चुका है. लांबा शनिवार को जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात कर रही थीं.

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि हरदीप पुरी खुद स्वीकार रहे हैं कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि चार बार जेफरी एपस्टीन से मुलाकात की थी. एपस्टीन बच्चियों का बलात्कारी और हत्यारा है तो उससे मुलाकात क्यों की?. प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनका नाम एपस्टीन फाइल में आ चुका है.

लांबा और डोटासरा बोले... (ETV Bharat Jaipur)

इसलिए पीएम नहीं आ रहे संसद: अलका लांबा ने कहा कि जबसे राहुल गांधी ने संसद में एपस्टीन फाइल का मुद्दा उठाया तब से ही प्रधानमंत्री संसद में नहीं आ रहे हैं. पूर्व सेनाध्यक्ष की किताब से भी प्रधानमंत्री ने बचने की कोशिश की. अमेरिका ने किन शर्तों पर टैरिफ घटाया, बताना चाहिए. उन्होंने कहा कि मनरेगा को लेकर राजस्थान में शानदार आंदोलन हुआ. इसने पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया. हम सरकार को इस मुद्दे पर घेरने में कामयाब हुए. 9 मार्च से बजट सत्र फिर शुरू होगा तो हम सरकार को भागने नहीं देंगे.

बच्चों को फ्री सेनेटरी नैपकिन नहीं मिले: अलका ने कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने बच्चियों के लिए फ्री सेनेटरी नैपकिन योजना शुरू की, जिसे भाजपा सरकार ने पूरी तरीके बंद कर दिया. अब सुप्रीम कोर्ट को भी आदेश देना पड़ा कि यह योजना पूरे देश में होनी चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल संसद में पारित हो गया, लेकिन सरकार इसे लागू नहीं कर रही.

महिलाओं और युवाओं को जनप्रतिनिधि बनने से रोका: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारी सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाएं इस सरकार ने बंद कर दी. बच्चियों को साइकिल व लैपटॉप नहीं मिल रहे. सेनेटरी नैपकिन बिल्कुल गायब हो गए. पंचायती राज में राजीव गांधी ने जो 33% आरक्षण लागू किया था. निकाय और पंचायत चुनाव भी नहीं करवा रहे हैं. युवा और महिलाओं को जनप्रतिनिधि बनने से रोक रहे हैं. सरकार नाम की कोई चीज राजस्थान में नहीं बची है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस सरकार की अच्छी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन सत्ता में आते ही बंद कर दिया. सरकार का एक मंत्री मुख्यमंत्री को 10 बार चिट्ठी लिखता है, लेकिन सीएम उसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं. यह तमाशा राजस्थान में चल रहा है.

ओम बिरला की भूमिका निष्पक्ष नहीं: डोटासरा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में कांग्रेस सांसदों के हंगामे को लेकर कहा, भाजपा केवल मूल मुद्दों से ध्यान भटकने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाती है. बिरला ने क्या-क्या नहीं बोला. डोटासरा ने आरोप लगाया कि बिरला राजस्थान की सरकार चला रहे हैं. लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति संवैधानिक पोस्ट होते हैं. कोई पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं होते हैं, लेकिन अगर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बोलता है. विपक्ष की ओर से कोई बोलता है तब बिरला का रवैया कैसा रहता है, वो जगजाहिर है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को आसन से उम्मीद होती है कि वो उनकी बात निष्पक्ष तरीके से सुनेगा. कांग्रेस सांसदों के हंगामे की बात लोकसभा स्पीकर ने नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष के चेंबर में कोई वीडियो बना है तो वो किरण रिजिजू के पास कैसे आ गया. ये लोग पूरे सिस्टम को हाईजैक कर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं. भाजपा के लोग संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करके उसकी मर्यादाओं को तार-तार कर रहे हैं.

दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू: इससे पहले राजस्थान महिला कांग्रेस का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शनिवार सुबह 10 बजे पीसीसी मुख्यालय में शुरू हुआ. लांबा और सिंह डोटासरा ने आगाज किया. संगठनात्मक मुद्दों के साथ देश और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों के साथ ही सोशल मीडिया और मीडिया प्रबंधन की जानकारी भी दी जाएगी. महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी नूरी खान, कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव रेहाना रियाज एवं राष्ट्रीय महासचिव साफिया जुबेर भी मौजूद रहीं.

