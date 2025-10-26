ETV Bharat / state

झारखंड में महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी में कहा फंसा है पेंच? जानिए क्या है पूरा मामला

रांची: झारखंड में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह को महिला इकाई की कमान सौंपने के ठीक एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्ष की नियुक्ति अधर में लटकी हुई है. इसकी एक वजह यह है कि महिला कांग्रेस की झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी और सभी जिलों में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्षों के नाम घोषित नहीं हो पाए हैं.

इनको मिलेगी जिम्मेदारी

इस सवाल के जवाब पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह बताती हैं कि, महिला कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है. अब प्रदेश कार्यकारिणी और जिले में महिला कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी और जवाबदेही उन्हीं को मिलेगी, जिन्होंने संगठन सृजन कार्यक्रम और सदस्यता अभियान में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाया होगी.

जानकारी देती महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह (Etv Bharat)

वर्तमान में कम से कम 100 सक्रिय सदस्य बनाने वाले नेताओं को ही पदाधिकारी या कोई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. महिला कांग्रेस के जिन 29 नेताओं को प्रदेश या जिले में पद देकर जवाबदेही दी गई है, उन्होंने सदस्यता वाली क्राइटेरिया पूरी की है: गुंजन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, महिला कांग्रेस

क्या टारगेट पूरा करने में पिछड़ी कांग्रेस नेत्री?

झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की नेता क्या सदस्यता अभियान में टारगेट पूरी नहीं कर पा रही हैं? इस सवाल के जवाब में गुंजन सिंह कहती हैं कि 'ऐसा कोई नहीं है', लगातार पर्व एवं त्योहार और महिला कांग्रेस के कई नेता ऑब्जर्वर बनकर बिहार गई है. वहां चुनाव के बाद जब वह वापस झारखंड आएंगी तो सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा करेगी और फिर प्रदेश कार्य महिला कांग्रेस कार्यकारिणी और शेष बचे 14 जिलों के लिए महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नाम भी नवंबर महीने में घोषित कर दिए जाएंगे.

गुंजन सिंह को फिर से मिली महिला कांग्रेस की कमान

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने 11 अक्टूबर को झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की कमान फिर से गुंजन सिंह को सौंपने के साथ साथ प्रदेश स्तर की 19 पदाधिकारियों और 10 जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किये थे. ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अध्यक्ष अल्का लांबा के हस्ताक्षर से जारी, झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी एवं 10 महिला कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जारी की थी. इसमें प्रदेश कार्यकारिणी के कई पदों के अलावा 14 जिलों में महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के नाम भी घोषित नहीं हो सके हैं.