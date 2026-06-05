ETV Bharat / state

अंकिता भंडारी हत्याकांड केस: न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस ने गोल्ज्यू देवता के दरबार में लगाई गुहार

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड हमेशा सुर्खियों में बना रहता है. अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस हमेशा आवाज उठाती रही है.

Uttarakhand Ankita Bhandari Murder Case
अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए गोल्ज्यू मंदिर पहुंचे कांग्रेसी (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 5, 2026 at 9:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अल्मोड़ा: उत्तराखंड की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में न्याय की गुहार लगाने ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता न्याय के देवता गोल्ज्यू चितई मंदिर में पहुंचे और प्रार्थना की. महिला कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मंदिर में दर्शन कर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने तथा दोषियों को कड़ी सजा मिलने की कामना करते हुए न्याय के लिए अर्जी लगाई.

महिला कांग्रेस नेताओं ने गोल्ज्यू देवता के समक्ष अंकिता भंडारी हत्याकांड की निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच की गुहार लगाई. उन्होंने कहा कि घटना को लंबा समय बीत जाने के बावजूद अंकिता के परिवार को अब तक पूर्ण न्याय नहीं मिल पाया है. मामले से जुड़े कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं, जिससे आम जनता और पीड़ित परिवार के मन में संदेह बना हुआ है. इस दौरान महासचिव शिल्पी अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने मामले की जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास कायम रहे.

महिला कांग्रेस ने गोल्ज्यू देवता के दरबार में लगाई गुहार (Video-ETV Bharat)

कांग्रेस सचिव पूनम पंडित ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए न्याय की यह लड़ाई लगातार जारी रहेगी. महिला कांग्रेस इस मुद्दे को हर स्तर पर उठाती रहेगी और तब तक संघर्ष जारी रखेगी जब तक अंकिता और उसके परिवार को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता. महिला कांग्रेस नेताओं ने गोल्ज्यू देवता से प्रार्थना करते हुए कहा कि सत्य की जीत हो, दोषियों को दंड मिले और अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय प्राप्त हो. वहीं उन्होंने बताया कि संगठन ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले को लेकर अपना आंदोलन और आवाज लगातार बुलंद रखेगा. इस दौरान ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की महासचिव शिल्पी अरोड़ा और सचिव पूनम पंडित के साथ वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष जया कर्नाटक, पीसीसी प्रवक्ता बीना जोशी, प्रदेश महामंत्री सुनीता कश्यप आदि शामिल रहे.

क्या था मामला? पौड़ी जिनपद के यमकेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत गंगा भोगपुर स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में श्रीकोट डोभ की अंकिता भंडारी बतौर रिसेप्शनिस्ट नौकरी करती थी. जिसकी रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने 18 सितंबर 2022 की रात को चीला बैराज में धक्का देकर कथित तौर पर हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद राजस्व पुलिस के लापरवाह रवैये के मद्देनजर मामले को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया. जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. ऐसे में मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है.

पढ़ें-

TAGGED:

उत्तराखंड अंकिता भंडारी हत्याकांड
अंकिता भंडारी हत्याकांड केस
ANKITA BHANDARI MURDER CASE
ALMORA LATEST NEWS
UTTARAKHAND ANKITA MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.