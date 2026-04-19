'बहुत बड़ी गलती कर दी..' मांझी और कुशवाहा ने महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस को घेरा
बिहार एनडीए के दो बड़े नेताओं ने महिला संशोधन बिल पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए अड़
Published : April 19, 2026 at 3:03 PM IST
पटना : लोकसभा में लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. दोनों नेताओं ने आरोप लगाया है कि महिलाओं को अधिकार देने वाले इस महत्वपूर्ण बिल को पारित होने से रोकने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है.
RLM का कांग्रेस पर सीधा हमला : राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बयान देते हुए कहा कि महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व देने की दिशा में जो कदम उठाया जा रहा था, उसे कांग्रेस ने रोकने का काम किया. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जब नेता जनता के बीच जाएंगे तो उन्हें इसका जवाब देना होगा और जनता सवाल पूछेगी.
#WATCH पटना: राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, " महिलाओं को संसद जो अधिकार देने जा रही थी उसे रोकने का काम कांग्रेस ने किया...अभी कहां टारगेट हुए हैं जब जनता के बीच जाएंगे, जनता दौड़ा-दौड़ा कर पूछेगी।" pic.twitter.com/3FIjSkhHfR— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 19, 2026
"महिलाओं को संसद जो अधिकार देने जा रही थी उसे रोकने का काम कांग्रेस ने किया...अभी कहां टारगेट हुए हैं जब जनता के बीच जाएंगे, जनता दौड़ा-दौड़ा कर पूछेगी."- उपेन्द्र कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरएलएम
पीएम के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद सियासत तेज : वहीं प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन में कांग्रेस का जिक्र होने के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि अगर कांग्रेस चाहती तो महिला आरक्षण बिल आसानी से पारित हो सकता था. उन्होंने इसे कांग्रेस की 'बड़ी गलती' बताते हुए कहा कि बिल पास न होने में उनकी सीधी जिम्मेदारी है और यह महिलाओं का अपमान है.
"कांग्रेस ने बड़ी गलती की है...कांग्रेस का नाम बार-बार लेने का मतलब यही था कि कांग्रेस के लोग अगर चाहते तो बिल पारित हो जाता. इसका मतलब बिल पारित न होने में उन्हीं का योगदान था. उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है."- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री
#WATCH पटना: प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन में कांग्रेस का नाम बार-बार लेने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, " कांग्रेस ने बड़ी गलती की है...कांग्रेस का नाम बार-बार लेने का मतलब यही था कि कांग्रेस के लोग अगर चाहते तो बिल पारित हो जाता। इसका मतलब बिल पारित न होने… pic.twitter.com/lBzzG8ZTwG— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 19, 2026
क्या है महिला आरक्षण बिल : महिला आरक्षण बिल का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना है. यह बिल पहली बार 1996 में संसद में पेश किया गया था, लेकिन लगातार राजनीतिक मतभेद और सहमति के अभाव में यह कानून नहीं बन सका. 2010 में राज्यसभा में यह बिल पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में इसे नहीं लाया गया.
नारी शक्ति वंदन अधिनियम : हाल के वर्षों में इसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के रूप में फिर से सामने लाया गया, जिसमें महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी देने की बात कही गई है. 2023 में मोदी सरकार ने इसे पास कराया और 16 अप्रैल 2026 को लागू हुआ लेकिन इसका संशोधन प्रस्ताव सदन में गिर गया. इसके लागू होने की प्रक्रिया जनगणना और परिसीमन से जोड़ दी गई है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है.
मुद्दा बना चुनावी हथियार : महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. एक ओर सत्ता पक्ष इसे महिलाओं के सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इसके क्रियान्वयन और समयसीमा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है. आने वाले चुनावों में यह मुद्दा बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है.
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