महिडांडा-संग्राली मार्ग पर भारी भूस्खलन, लगातार गिर रहा मलबा और बोल्डर, ग्रामीणों में दहशत
महिडांडा संग्राली सड़क भूस्खलन से बाधित होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. पहाड़ी से पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 31, 2026 at 9:23 AM IST
उत्तरकाशी: लगातार हो रही बारिश के बीच महिडांडा-संग्राली गांव को जोड़ने वाली सड़क पर भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. बीते शाम तेखला के समीप पहाड़ी से अचानक भारी मात्रा में चट्टानी पत्थर, बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गिरा. घटना के दौरान मार्ग से गुजर रहे लोग और सड़क किनारे खड़े वाहन बाल-बाल बच गए. कुछ ही सेकंड के अंतर से बड़ा हादसा टल गया. घटना के बाद कुछ देर तक सड़क पर धूल का गुबार छाया रहा और लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आपदा प्रबंधन अधिकर शार्दुल गुसाई ने बताया कि लोनिवि की मशीनें मार्ग खोलने में लगी हैं.
प्रत्यक्षदर्शी हरिभजन, देवेश नौटियाल और उद्धव नैथानी ने बताया कि वे शाम के समय उत्तरकाशी से अपने गांव की ओर लौट रहे थे. जैसे ही वे तेखला के समीप पहुंचे, पहाड़ी से तेज गर्जना की आवाज सुनाई दी. इसके बाद बड़े-बड़े बोल्डर और भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा. अचानक हुए भूस्खलन से सभी लोग घबरा गए और सुरक्षित स्थान की ओर भागे. कुछ देर तक मलबे से उठी धूल के कारण सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था.
घटना के समय भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के पास कई वाहन भी खड़े थे, जिन पर मलबा और छोटे पत्थर गिरे. हालांकि किसी वाहन को गंभीर क्षति नहीं पहुंची और न ही किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि कुछ सेकंड पहले वाहन या राहगीर वहां से गुजर रहे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था.ग्रामीणों के अनुसार बरसात शुरू होने के बाद से इस सड़क पर बार-बार भूस्खलन हो रहा है. बृहस्पतिवार सुबह भी कई स्थानों पर मलबा आने से सड़क बाधित रही, जिसे बाद में किसी तरह हटाकर यातायात सुचारु किया गया.
यह मार्ग महिडांडा, संग्राली और आसपास के कई गांवों के लोगों के लिए मुख्य संपर्क मार्ग है. सड़क बाधित होने से ग्रामीणों, विद्यार्थियों, मरीजों और दैनिक जरूरतों के लिए आने-जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि तेखला समेत अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के स्थायी इंतजाम किए जाएं. पहाड़ियों की वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षा, नियमित मलबा हटाने और खतरे वाले क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाने की व्यवस्था की जाए. ग्रामीणों का कहना है कि बरसात का मौसम अभी जारी है और यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता.
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