नोएडा में भ्रष्टाचार विरोध, शिक्षा और अंतिम निवास के लिए 25 सालों से सेवारत हैं महेश सक्सेना...जानिए उनकी पूरी कहानी

नागरिक सुविधाओं, भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष और मानवीय सेवाओं पर केंद्रित संस्था नोएडा लोक मंच, संस्था के फाउंडर और महासचिव महेश सक्सेना समाजसेवा के लिए समर्पित.
नई दिल्ली/नोएडा : मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, जीवन की सार्थकता सिर्फ़ स्वयं में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश भरने में है, क्योंकि बिना किसी स्वार्थ के मानवता की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची आराधना है. इसी सिद्धांत को लेकर नोएडा लोक मंच की स्थापना 1997 में हुई थी. यह संस्था मुख्य रूप से नागरिक सुविधाओं, भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष और मानवीय सेवाओं पर केंद्रित रही है. इस संस्था के फाउंडर और वर्तमान में इसके महासचिव महेश सक्सेना जिन्होंने 25 वर्षों से अधिक समय से समाज सेवा को अपना जीवन समर्पित किया है. इस समय अंतिम संस्कार व्यवस्था और नोएडा पब्लिक लाईबेरी का संचालन कर रहे है.
25 साल से समाज सेवा को समर्पित जीवन : महेश सक्सेना कहते है, इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी. लोक मंच की नींव से पहले, यह संगठन 'देश भक्ति समाज' के रूप में टी.एन. शेषन जी की प्रेरणा से सक्रिय था, जिसका मुख्य काम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना था. संगठन ने महसूस किया कि भ्रष्टाचार की लड़ाई का कोई अंत नहीं है, इसलिए उन्होंने सेवा के क्षेत्र में उतरने का निर्णय लिया.
सेक्टर 30 में 'आई हेल्प यू काउंटर' से हुई शुरूआत : पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र की तरफ से जारी 1रूपय में से सिर्फ 20 पैसे ही जनता तक पहुंचते हैं, तो हमलोगों ने मिल कर लोक मंच में तय किया कि हमें एक रुपया मिलेगा तो हम 80 पैसे खर्च करेंगे और 20 पैसे में अपनी व्यवस्था चलाएंगे.शुरुआती वर्षों में हमने शिक्षा और राजकीय अस्पताल सेक्टर 30 में 'आई हेल्प यू काउंटर' से शुरुआत की. लोक मंच बनने के बाद हमने राष्ट्रीय आपदाओं का लंबा दौर देखा. हम नागापट्टनम, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार की बाढ़ (सुपौल), और कश्मीर बाढ़ में गए. हमने वहां हर तरह की सुविधा दी और नोएडा निवासियों के सहयोग से कश्मीर में 15 बेड का एक अस्पताल भी तुरंत स्थापित करके दिया.
नोएडा प्राधिकरण ने दी दो बड़ी जिम्मेदारी : नोएडा प्राधिकरण ने हमें दो बड़ी जिम्मेदारियां सौंपीं. 2001 में अंतिम निवास (अंतिम संस्कार व्यवस्था) का दायित्व मिला और 2002 मार्च में नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी का दायित्व सौंपा गया. आज भी यह नोएडा शहर का एकमात्र सार्वजनिक पुस्तकालय है. प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक छात्रों के बैठने की सुविधा है. उनसे 12 प्रतिदिन का शुल्क लिया जाता है बच्चों को वातानुकूलित (AC) वातावरण, RO वाटर और अध्ययन की पूरी सुविधा प्रदान करता है.नोएडा में रहने वाले चीफ सेक्रेटरी, आईजी, डीजीपी जैसे उच्च अधिकारियों और विशेषज्ञों के अनुभवों का लाभ छात्रों को दिलाने के लिए समय-समय पर करियर काउंसलिंग का आयोजन करता है.
हर साल 300 से 340 तक लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार : जब हमे अंतिम संस्कार की व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया तो हमने अपने सेवादारों से यही प्रार्थना की कि राजा हरिश्चंद्र वाली कहानी की तरह अब धन के अभाव में कोई वापस नहीं जाएगा, संस्कार अवश्य होगा. जो दे सकता है, देगा, नहीं देगा तो भी काम चलेगा. हमारे यहां प्रति वर्ष 300 से 340 तक लावारिस लाशें आती हैं. इनके लिए ज़ीरो बिलिंग का नियम है. पुलिस द्वारा प्रमाणित होने पर, पूरा संस्कार लकड़ी और सामग्री के साथ निशुल्क होता है. अंतिम संस्कार में हम प्रकृति का भी ध्यान रखते है; यहाँ हजारों की संख्या में पेड़ हैं, और अभी हाल ही में 600 पक्षियों के ठहरने के लिए एक पक्षी विहार भी बनाया गया है.
कोरोना के दौरान नोएडा में सबसे ज्यादा हुए संस्कार : कोरोना के दौरान, नोएडा दिल्ली के आसपास एकमात्र ऐसी जगह थी, जहां प्रातः 4-5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक संस्कार हुए. दिल्ली वालों ने भी यहीं संस्कार करवाएं. सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे जो 28-30 स्टाफ और पंडित लोग थे, ईश्वर की विशेष मेहरबानी से, उनमें से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ. यह हमारे लिए ईश्वरीय चमत्कार जैसा था. हम जाते थे, घरवालों से छिपकर जाते थे, पर हमें स्टाफ का मनोबल बनाए रखना ज़रूरी था. नोएडा में लोगों के संस्कार पूरे सम्मानपूर्वक और समय पर हुए "
